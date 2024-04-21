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Мужчина с признаками опьянения хотел разогреть еду на плите, но чуть не спалил квартиру

Айвар Ояперв Кевин Вольтер
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Пожар в Кихлевере.
Пожар в Кихлевере. Фото: Kevin Volter

В воскресенье днем спасатели Ляэне-Виру были вызваны в жилой дом в Кихлевере, где из окна кухни валил густой дым.

Большую трагедию удалось предотвратить, только хозяин квартиры остался без обеда.

Хозяин квартиры с признаками опьянения, который утверждал, что трезв, рассказал Virumaa Teataja: «Ситуация сложилась следующая: я начал готовить, поставил еду на плиту, чтобы она согрелась. Я был уставшим, поэтому подумал, что прилягу, как вдруг комната дымилась».

Мужчина утверждал, что нет никакой связи между усталостью и алкоголем. «Я не очень много работал в последние дни, но все равно утомляюсь. Суббота и воскресенье же», - сказал он.

Спасатели-добровольцы Кадрина провели домашнее консультирование и напомнили хозяину квартиры, что в дальнейшем не стоит начинать готовить и ложиться отдыхать одновременно. Ему также объяснили принцип работы детектора дыма - он у него, конечно, имелся, но был снят с потолка.

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