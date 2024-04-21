The Wall Street Journal: в Белом доме атаку Ирана на Израиль назвали воплощением наихудшего сценария разведки США

Ответная атака Ирана, как отмечает WSJ, поставила под угрозу не только близкого союзника США, но и надежды Байдена предотвратить перерастание ближневосточного кризиса в полномасштабную региональную войну.

Израиль атаковал здание иранского консульства в Дамаске 1 апреля. В результате авиаудара погибли семь членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая двух генералов. Иран пообещал ответить на удар.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля десятками беспилотников, а также крылатых и баллистических ракет. Большинство из них были сбиты, часть - при помощи американских и британских сил еще на подлете к Израилю. В результате атаки незначительные повреждения получила военная база «Неватим» на юге страны, а в одном из бедуинских поселений была тяжело ранена семилетняя девочка.

Израиль, в свою очередь, заявил, что рассматривает варианты ответа Ирану, которые пошлют сигнал, но не приведут к жертвам. После этого 19 апреля израильские военные нанесли удар по территории Ирана с использованием беспилотников. По данным западных изданий, атаке подверглась военная база вблизи города Исфахан. О пострадавших в результате этой атаки не сообщалось.