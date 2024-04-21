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СЕЗОН ОТКРЫТ ⟩ На предстоящей неделе Эстонию посетят два первых круизных лайнера

BNS
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Лайнер Fred Olsen Borealis.
Лайнер Fred Olsen Borealis. Фото: www.fredolsencruises.com

В первую неделю круизного сезона таллиннский порт Ванасадам посетят идущий под багамским флагом Borealis и идущий под флагом Уоллиса и Футуна Le Bellot.

Первым, в четверг утром, прибудет Borealis. В воскресенье утром прибудет Le Bellot.

На построенном в Италии в 1997 году за 400 млн долларов Borealis десять палуб и 690 кают. После завершения строительства судно украсили произведениями искусства и антиквариатом на сумму более двух млн долларов. Крестная судна - родившаяся в Оттаве принцесса Нидерландов Маргарита, которая назвала его Rotterdam. Судно носило это имя до 2020 года, пока компания Fred Olsen Cruises не купила его и не переименовала в Borealis.

Borealis прибудет в Ванасадам из Стокгольма и после Таллинна возьмет курс на Хельсинки. На обратном пути в Саутгемптон, где стартовал круиз, судно посетит Турку и Копенгаген. Больше Borealis в этом сезоне не будет посещать Эстонию.

В воскресенье в Ванасадам ошвартуется 131-метровый Le Bellot с семью палубами и 92 каютами. Le Bellot также в этом круизном сезоне больше не придет в Эстонию.

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