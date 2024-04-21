СЕЗОН ОТКРЫТ ⟩ На предстоящей неделе Эстонию посетят два первых круизных лайнера

На построенном в Италии в 1997 году за 400 млн долларов Borealis десять палуб и 690 кают. После завершения строительства судно украсили произведениями искусства и антиквариатом на сумму более двух млн долларов. Крестная судна - родившаяся в Оттаве принцесса Нидерландов Маргарита, которая назвала его Rotterdam. Судно носило это имя до 2020 года, пока компания Fred Olsen Cruises не купила его и не переименовала в Borealis.