В первую неделю круизного сезона таллиннский порт Ванасадам посетят идущий под багамским флагом Borealis и идущий под флагом Уоллиса и Футуна Le Bellot.
СЕЗОН ОТКРЫТ ⟩ На предстоящей неделе Эстонию посетят два первых круизных лайнера
Первым, в четверг утром, прибудет Borealis. В воскресенье утром прибудет Le Bellot.
На построенном в Италии в 1997 году за 400 млн долларов Borealis десять палуб и 690 кают. После завершения строительства судно украсили произведениями искусства и антиквариатом на сумму более двух млн долларов. Крестная судна - родившаяся в Оттаве принцесса Нидерландов Маргарита, которая назвала его Rotterdam. Судно носило это имя до 2020 года, пока компания Fred Olsen Cruises не купила его и не переименовала в Borealis.
Borealis прибудет в Ванасадам из Стокгольма и после Таллинна возьмет курс на Хельсинки. На обратном пути в Саутгемптон, где стартовал круиз, судно посетит Турку и Копенгаген. Больше Borealis в этом сезоне не будет посещать Эстонию.
В воскресенье в Ванасадам ошвартуется 131-метровый Le Bellot с семью палубами и 92 каютами. Le Bellot также в этом круизном сезоне больше не придет в Эстонию.