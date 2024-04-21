Forbes: Вооруженные силы Украины должны внести изменения в новую фазу войны

Там отмечают - оккупанты, вероятно, готовят почву для летнего наступления. Стратегия Москвы охватывает как усиление воздушных ударов по энергетическим объектам Украины, так и фронтовые достижения - например, захват города Часов Яр (перед оккупантами ставят цель взять его до 9 мая). Последний откроет России путь к оккупации всей Донецкой области - это неоднократно отмечали аналитики.