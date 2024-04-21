Вооруженным силам Украины придется внести изменения в свою тактику, адаптируясь к следующей фазе войны, и, похоже, они уже делают это, сообщил в воскресенье портал UNIAN со ссылкой на аналитический материал Forbes.
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Forbes: Вооруженные силы Украины должны внести изменения в новую фазу войны
Там отмечают - оккупанты, вероятно, готовят почву для летнего наступления. Стратегия Москвы охватывает как усиление воздушных ударов по энергетическим объектам Украины, так и фронтовые достижения - например, захват города Часов Яр (перед оккупантами ставят цель взять его до 9 мая). Последний откроет России путь к оккупации всей Донецкой области - это неоднократно отмечали аналитики.