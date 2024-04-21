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Forbes: Вооруженные силы Украины должны внести изменения в новую фазу войны

BNS
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Украинские солдаты на линии фронта, Харьков, 21 апреля 2024 года.
Украинские солдаты на линии фронта, Харьков, 21 апреля 2024 года. Фото: ANATOLII STEPANOV

Вооруженным силам Украины придется внести изменения в свою тактику, адаптируясь к следующей фазе войны, и, похоже, они уже делают это, сообщил в воскресенье портал UNIAN со ссылкой на аналитический материал Forbes.

Там отмечают - оккупанты, вероятно, готовят почву для летнего наступления. Стратегия Москвы охватывает как усиление воздушных ударов по энергетическим объектам Украины, так и фронтовые достижения - например, захват города Часов Яр (перед оккупантами ставят цель взять его до 9 мая). Последний откроет России путь к оккупации всей Донецкой области - это неоднократно отмечали аналитики.

«Для того, чтобы Украина могла защититься от этого наступления, она должна изменить свою стратегию», - заявляет Forbes.

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