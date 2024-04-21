Президент Швейцарии Виола Амерд вскоре после переизбрания Владимира Путина на должность президента направила ему письмо. В Минобороны Швейцарии настаивают, что оно должно восприниматься не как поздравление с победой на выборах, а как призыв к диалогу, пишет «Медуза» со ссылкой на Blick.
Президент Швейцарии написала Путину письмо после его переизбрания. В Минобороны страны утверждают: не с поздравлением, а с призывом к диалогу
«Это письмо не является поздравлением», - сказал изданию представитель Минобороны Швейцарии Лоренц Фришкнехт. По его словам, письмо затрагивает несколько тем с учетом нового срока полномочий президента России. В том числе, в нем соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта и пострадавшим от наводнений в регионах России.
Фришкнехт назвал письмо Амхерд призывом к диалогу в трудные времена. Он заявил, что глава страны разъясняет в нем позицию Швейцарии, согласно которой компасом для достижения мира и процветания должно стать уважение международного права и прав человека, а также универсальные принципы ООН.
15–16 июня в Швейцарии пройдет международная конференция, посвященная вопросам окончания войны в Украине - так называемый «саммит мира», о котором Владимир Зеленский и Виола Амхерд договорились еще в январе.
Россию на саммит не позвали, однако глава МИД Швейцарии Игнацио Кассис говорил, что рано или поздно Москву нужно будет привлечь к переговорам, поскольку не будет никакого мира без того, чтобы Россия сказала свое слово.
В начале апреля правительство Швейцарии объявило, что разошлет приглашения на саммит более чем 100 странам, и в том числе России. Посольство РФ в Швейцарии ответило, что российская сторона даже в случае получения приглашения на подобное мероприятие его не примет. Владимир Путин назвал конференцию без России «паноптикумом».