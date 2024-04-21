Дороги плохие и такими останутся, подтвердили в Департаменте государственных дорог Латвии

Основная цель на ближайшие годы в Латвии - поддержание качества шоссе, достигнутого за последние четыре или пять лет. Ограниченный бюджет позволяет проводить только работы по покрытию поверхности, и в лучшем случае удастся поддерживать качественные дороги с хорошим покрытием вокруг крупных центров страны.

Многие дороги останутся в плохом состоянии на долгое время, поскольку заделка дыр на них не улучшает реальное положение. Такую картину нарисовал руководитель Департамента государственных дорог Латвии (LVC) Мартиньш Лаздовскис на конференции, посвященной состоянию шоссе, прошедшей в прошлую пятницу.

«Все меньше средств идет на обычное содержание дорог», - отметил Лаздовскис. Для более крупных проектов, таких как объездная дорога вокруг Риги, в Латвии начнут искать другие источники финансирования.

«Общественность требует, чтобы мы инвестировали и тратили все больше на зимнее содержание дорог. Мы больше не можем ездить по дорогам, покрытым односантиметровым слоем снега, и героически это демонстрируем в социальных сетях, что создает дополнительное давление на дорожных рабочих», - передает Латвийское радио слова руководителя Департамента государственных дорог.

«Также реформа школьного образования требует, чтобы больше ресурсов шло на зимнее содержание дорог. Это означает, что на летние работы остается относительно мало средств, и это мы начнем особенно ощущать на гравийных дорогах», - добавил Лаздовскис. Состояние дорог в Латвии страдает также из-за плохого качества технического обслуживания.

В прошлом году в Латвии было инвестировано в строительство дорог 13 миллионов евро из средств ЕС. В этом и следующем году страна может запросить финансирование из Механизма восстановления и устойчивости экономики ЕС, где на 2024 год предусмотрено 47,2 миллиона евро, а на 2025 год - 39,5 миллиона евро.

В 2024 году Латвия планирует провести дорожные работы на государственных шоссе на протяжении 450 километров. В качестве инвестиций в государственную дорожную сеть было выделено 163 миллиона евро, в том числе 47 миллионов евро из фондов восстановления ЕС.

Самые крупные работы будут проводиться на регионально значимых дорогах, где планируется отремонтировать около 220 километров, а также запланирован ремонт 159 километров мелких местных дорог. Объемы работ связаны со структурой финансирования. Часть средств на местные дороги также поступает из бюджета административной реформы.

Впереди реконструкция пяти мостов и снос с последующим восстановлением семи мостов, сообщило Латвийское национальное вещание.