Выкалывал еще живым жертвам глаза: в Таллинне шашлык помог полиции поймать маньяка

Расскажите нам о том, что случалось с вами

Также в выпуске мы зачитаем и обсудим очередной рассказ человека, который слушает наш подкаст: как на девушку в Таллинне напал ее собственный сосед. Ведущие подкаста также поделятся своими случаями неприятного взаимодействия с соседями.

Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee , в «теме сообщения» укажите «История для подкаста» . Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.

Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?

Помощь рядом

Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.

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