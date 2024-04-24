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Выкалывал еще живым жертвам глаза: в Таллинне шашлык помог полиции поймать маньяка

Екатерина Чернова София Солдатенко
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Маньяк Владимир Тенетов
Маньяк Владимир Тенетов Фото: Коллаж Rus.Postimees

В пятом выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие София Солдатенко и Екатерина Чернова расскажут об орудовавшем в Таллинне маньяке, который расправлялся со своими жертвами с особой жестокостью и верил в одну мистическую легенду, из-за которой выкалывал еще живым девушкам глаза.

18 августа 1992 года в Таллинне случайный прохожий в зеленой зоне между улицей Техника и железной дорогой обнаружил обнаженное тело девушки. У убитой был выколот глаз, на лице были порезы, а на шее - следы удушения.

Обувь и джинсы, найденные рядом с первой жертвой. Другие вещи убитой преступник прихватил с собой. 
Обувь и джинсы, найденные рядом с первой жертвой. Другие вещи убитой преступник прихватил с собой. Фото: уголовное дело

Через несколько месяцев, 28 октября, в столице на улице Тихазе была обнаружена еще одна жертва. И хотя девушка на тот момент еще была жива, увиденное на месте преступления шокировало даже опытных медиков. Глаза жертвы были выколоты, а в ее нижнюю часть тела была вставлена 83-сантиметровая деревянная палка. У девушки была вырвана тонкая кишка, а в брюшную полость засунут пучок листьев.

Место преступления на улице Тихазе. Здесь убийца бросил очередную жертву. Когда ее обнаружил случайный прохожий, она еще была жива. 
Место преступления на улице Тихазе. Здесь убийца бросил очередную жертву. Когда ее обнаружил случайный прохожий, она еще была жива. Фото: уголовное дело

Истерзанную жертву доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Перед смертью она не успела рассказать о своем убийце. Кто же мог сотворить такие зверства? Полицейским было понятно, что в Таллинне орудует маньяк.

Единственная ниточка, ведущая к разгадке дела, была получена от судмедэксперта

Все силы были брошены на поимку жестокого убийцы, но даже тысячи опрошенных людей не позволили выйти на след преступника. Единственная ниточка, ведущая к разгадке дела, была получена от судмедэксперта: оказалось, что перед смертью последняя жертва маньяка съела шашлык. Звучит странно, но полиция начала отслеживать шашлык.

При задержании у убийцы в кошельке были найдены окровавленные деньги. 
При задержании у убийцы в кошельке были найдены окровавленные деньги. Фото: уголовное дело

О том, как находчивым полицейским с помощью шашлыка удалось найти маньяка, почему примерный семьянин вдруг становился настоящим зверем, кем были другие жертвы жестокого преступника, какое наказание он получил и как сложилась его судьба дальше, слушайте в пятом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».

Расскажите нам о том, что случалось с вами

Также в выпуске мы зачитаем и обсудим очередной рассказ человека, который слушает наш подкаст: как на девушку в Таллинне напал ее собственный сосед. Ведущие подкаста также поделятся своими случаями неприятного взаимодействия с соседями.

Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.

Отрывок истории слушательницы подкаста.
Отрывок истории слушательницы подкаста. Фото: Коллаж Rus.Postimees

Выпуск подготовлен на основе материалов: публикаций в СМИ, фрагментов судебного дела.

Озвучивали: Ева Ойжинская, Иван Скрябин и Даниэль Гилман.

Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?

Помощь рядом

Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.

Другие полезные телефоны помощи:

  • Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
  • Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
  • Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
  • НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
  • Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
  • Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.
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