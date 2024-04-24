В пятом выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие София Солдатенко и Екатерина Чернова расскажут об орудовавшем в Таллинне маньяке, который расправлялся со своими жертвами с особой жестокостью и верил в одну мистическую легенду, из-за которой выкалывал еще живым девушкам глаза.
Выкалывал еще живым жертвам глаза: в Таллинне шашлык помог полиции поймать маньяка
18 августа 1992 года в Таллинне случайный прохожий в зеленой зоне между улицей Техника и железной дорогой обнаружил обнаженное тело девушки. У убитой был выколот глаз, на лице были порезы, а на шее - следы удушения.
Через несколько месяцев, 28 октября, в столице на улице Тихазе была обнаружена еще одна жертва. И хотя девушка на тот момент еще была жива, увиденное на месте преступления шокировало даже опытных медиков. Глаза жертвы были выколоты, а в ее нижнюю часть тела была вставлена 83-сантиметровая деревянная палка. У девушки была вырвана тонкая кишка, а в брюшную полость засунут пучок листьев.
Истерзанную жертву доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Перед смертью она не успела рассказать о своем убийце. Кто же мог сотворить такие зверства? Полицейским было понятно, что в Таллинне орудует маньяк.
Единственная ниточка, ведущая к разгадке дела, была получена от судмедэксперта
Все силы были брошены на поимку жестокого убийцы, но даже тысячи опрошенных людей не позволили выйти на след преступника. Единственная ниточка, ведущая к разгадке дела, была получена от судмедэксперта: оказалось, что перед смертью последняя жертва маньяка съела шашлык. Звучит странно, но полиция начала отслеживать шашлык.
О том, как находчивым полицейским с помощью шашлыка удалось найти маньяка, почему примерный семьянин вдруг становился настоящим зверем, кем были другие жертвы жестокого преступника, какое наказание он получил и как сложилась его судьба дальше, слушайте в пятом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».
Расскажите нам о том, что случалось с вами
Также в выпуске мы зачитаем и обсудим очередной рассказ человека, который слушает наш подкаст: как на девушку в Таллинне напал ее собственный сосед. Ведущие подкаста также поделятся своими случаями неприятного взаимодействия с соседями.
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: публикаций в СМИ, фрагментов судебного дела.
Озвучивали: Ева Ойжинская, Иван Скрябин и Даниэль Гилман.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.