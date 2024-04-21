«Время, которое мы провели вместе, было коротким...» Умерла журналистка и писательница Эне Вейксаар

«Несмотря на то, что наше совместное время было коротким, она оставила в сердце след - воспоминания о теплоте и дружелюбии, - пишет Судер в социальных сетях. - Первые дни после ее ухода наполнены растерянностью, болью и тоской. В последнее время мы с Эне часто говорили, что не стоит надеяться, что дни будут легкими, можно надеяться, что ты сам станешь сильнее. Словами не передать глубокую печаль, которую я чувствую».