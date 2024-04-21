«Я пишу эти строки здесь, чтобы почтить и вспомнить хорошую коллегу и единомышленницу Эне Вейксаар», - заведующая отделом коммуникаций и маркетинга Ида-Таллиннской центральной больницы Инге Судер сообщила в социальных сетях о кончине журналистки Эне Вейксаар.
«Время, которое мы провели вместе, было коротким...» Умерла журналистка и писательница Эне Вейксаар
«Несмотря на то, что наше совместное время было коротким, она оставила в сердце след - воспоминания о теплоте и дружелюбии, - пишет Судер в социальных сетях. - Первые дни после ее ухода наполнены растерянностью, болью и тоской. В последнее время мы с Эне часто говорили, что не стоит надеяться, что дни будут легкими, можно надеяться, что ты сам станешь сильнее. Словами не передать глубокую печаль, которую я чувствую».
Судер добавляет, что Вейксаар присоединилась к их команде как опытный специалист по коммуникациям и медиа в августе 2022 года: «Ее позитивное отношение к жизни, доброжелательность и готовность помочь быстро завоевали сердца коллег и сделали ее любимым и ценным членом команды».
Бывший коллега Сирье Эесмаа вспоминает, что Эне всегда была веселой, живой, сообразительной, активной и всегда участвовала в мероприятиях, организованных вне рабочего времени. «Она также приглашала в гости», - добавила Эесмаа.
Эне Вейксаар работала диктором на радио и ведущей новостей TV3. Вейксаар также написала биографию Эрики Салумяэ Jääda ellu.