Канцлер МИД Всевиов в Брюсселе: необходимо вынудить Россию сменить курс

Также на встречах обсуждали напряженную обстановку на Ближнем Востоке и захваченное в Ормузском проливе судно, на борту которого по-прежнему находится житель Эстонии, ради освобождения которого продолжают прилагать дипломатические усилия.

Канцлер подчеркнул на встречах необходимость предоставить Украине срочную помощь с вооружением и средства ПВО, поскольку обстановка на фронте крайне серьезная.

«Конечный результат войны в Украине повлияет на обстановку в сфере безопасности по всему миру, - сказал Всевиов. - Поэтому вся наша деятельность должна быть направлена на то, чтобы Россия сменила свой курс, прекратила военные действия и вернулась к своим границам».

Он указал на необходимость продолжать работу по ужесточению санкций и использованию замороженных российских активов. «Мы должны творчески подходить к помощи Украине и не проводить красных линий, поскольку мы стоим лицом к лицу с агрессором, который не устанавливает границы для своих действий», - отметил Всевиов.

По словам канцлера, необходимы дальнейшие шаги по вступлению Украины в НАТО и ЕС. «Нейтральные зоны в Европе поощряют Россию к агрессии», - сказал Всевиов и добавил, что политика открытых дверей НАТО и расширение ЕС позволят гарантировать безопасность по всему евроатлантическому региону.

Всевиов подчеркнул на встречах, что Россия остается самым серьезным источником опасности для НАТО и поэтому у альянса должен быть долгосрочный план по защите от этой угрозы, а также денежные средства. «Повышение оборонных затрат обладает ключевым значением, чтобы союзники могли сопротивляться всем угрозам в сфере безопасности», - сказал он.

Всевиов встретился в Брюсселе с главной кабинета генерального секретаря НАТО Стианом Йенссеном, помощником генсека по вопросам политики безопасности Борисом Руге, генеральным секретарем Европейской дипломатической службы (EEAS) Стефано Саннино, советником председателя Европейского совета Симоном Мордю и постоянным представителем Германии при ЕС Михаэлем Клауссом.