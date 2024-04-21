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В Пыхья-Таллинне автобус попал в небольшую аварию

rus.postimees.ee
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Авария в Пыхья-Таллинне.
Авария в Пыхья-Таллинне. Фото: Фото читателя.

Читатель Rus.Postimees сообщил, что примерно в 18:00 возле остановки «Мадала» в Пыхья-Таллинне автобус попал в небольшую аварию.

«Водителю 72 автобуса поплохело, снесли дерево. Все живы», - коротко описал ситуацию читатель.

На фотографии видно, что все пассажиры автобусы покинули его самостоятельно.

Фото: Фото читателя.

Директор по обслуживанию Tallinna Linnatransport AS (TLT) Ханнес Фальтен также сообщил, что, к счастью, в данной ситуации никто не пострадал.

«В настоящее время мы начали более подробное расследование инцидента, чтобы выяснить обстоятельства», - добавил он.

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