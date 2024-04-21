Читатель Rus.Postimees сообщил, что примерно в 18:00 возле остановки «Мадала» в Пыхья-Таллинне автобус попал в небольшую аварию.
В Пыхья-Таллинне автобус попал в небольшую аварию
«Водителю 72 автобуса поплохело, снесли дерево. Все живы», - коротко описал ситуацию читатель.
На фотографии видно, что все пассажиры автобусы покинули его самостоятельно.
Директор по обслуживанию Tallinna Linnatransport AS (TLT) Ханнес Фальтен также сообщил, что, к счастью, в данной ситуации никто не пострадал.
«В настоящее время мы начали более подробное расследование инцидента, чтобы выяснить обстоятельства», - добавил он.