Россия стоит за атаками на системы водоснабжения западных стран, а также на эстонскую логистическую компанию

Занимающаяся кибербезопасностью фирма Mandiant ранее обратила внимание на то, что Россия, возможно, стоит за атаками на системы водоснабжения в США, Франции и Польше.

На данный момент такие кибератаки не привели к серьезным нарушениям, однако, например, в США один резервуар с водой переполнился, сообщает CNN.

Если Россия ставит своей целью осуществлять кибератаки на жизненно важные объекты инфраструктуры в странах НАТО, такие, как система водоснабжения, то это серьезный вопрос, считают эксперты.

«Можно говорить об эскалации, когда мы наблюдаем больше, чем просто сбор данных и шпионаж», - заявил Yle Микко Хиппёнен.

По его словам, вредоносная программа Kapeka проникла в системы эстонской логистической компании в конце 2022 года.

«Наше исследование напрямую связывает Kapeka с группой Sandworm, которая является киберподразделением российской военной разведки», - указывает эксперт.

Эта группа осуществила несколько серьезных атак в отношении Украины, например, выведя из строя электросеть страны.

Представители Mandiant считают, что Sandworm, вероятно, стоит за недавними кибератаками на США, Польшу и Францию.