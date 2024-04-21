Микко Хиппёнен, глава отдела исследований компании Withsecure, специализирующейся на информационной безопасности, заявил, что российская военная разведка осуществила атаку на эстонскую логистическую компанию, передает Yle.
Россия стоит за атаками на системы водоснабжения западных стран, а также на эстонскую логистическую компанию
Занимающаяся кибербезопасностью фирма Mandiant ранее обратила внимание на то, что Россия, возможно, стоит за атаками на системы водоснабжения в США, Франции и Польше.
На данный момент такие кибератаки не привели к серьезным нарушениям, однако, например, в США один резервуар с водой переполнился, сообщает CNN.
Если Россия ставит своей целью осуществлять кибератаки на жизненно важные объекты инфраструктуры в странах НАТО, такие, как система водоснабжения, то это серьезный вопрос, считают эксперты.
«Можно говорить об эскалации, когда мы наблюдаем больше, чем просто сбор данных и шпионаж», - заявил Yle Микко Хиппёнен.
По его словам, вредоносная программа Kapeka проникла в системы эстонской логистической компании в конце 2022 года.
«Наше исследование напрямую связывает Kapeka с группой Sandworm, которая является киберподразделением российской военной разведки», - указывает эксперт.
Эта группа осуществила несколько серьезных атак в отношении Украины, например, выведя из строя электросеть страны.
Представители Mandiant считают, что Sandworm, вероятно, стоит за недавними кибератаками на США, Польшу и Францию.