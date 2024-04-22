Эстонскую женскую сборную назвали самым большим сюрпризом сезона

За этот титул боролись четыре кандидата. Эстонские девушки набрали 37,9 процента голосов. Финская парная сборная и Янина Хеттих-Вальц получили поровну по 23,4 процента голосов.

Финская команда заняла третье место на этапе Кубка мира в Холменколлене, что стало первым подиумом Финляндии в эстафете с 1999 года. 27-летняя Хеттих-Вальц неожиданно завоевала серебро на стандартной женской дистанции чемпионата мира. 15,3 процента голосов досталось латвийцу Андрею Расторгуеву, занявшему на чемпионате мира второе место на стандартной мужской дистанции. Всего проголосовало 354 человека.

Тогда же было организовано голосование, чтобы найти того, кто удостоится титула «Прорыв года». С большим отрывом победу в этом голосовании одержал американец Кэмпбелл Райт, тяжело начавший сезон. В последнем триместре сезона Кубка мира 21-летний биатлонист финишировал шестым в спринте на домашнем этапе Soldier Hollows, что стало лучшим результатом в его карьере.