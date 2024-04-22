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Водителя вылетевшей в Козе с дороги машины доставили в больницу

BNS
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Место ДТП в Козе.
Место ДТП в Козе. Фото: Lugeja foto

Рано утром в понедельник в волости Козе в Харьюмаа в дорожной аварии пострадал мужчина, управлявший автомобилем, который вылетел с дороги и перевернулся на крышу.

В центр тревоги в 5.35 поступило сообщение о том, что на 6-м километре дороги Козе-Пурила автомобиль BMW вылетел с дороги и перевернулся на крышу.

На момент прибытия к месту аварии сотрудников экстренных служб в машине никого не было; водителя нашли на некотором расстоянии от автомобиля.

Пострадавшего мужчину доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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