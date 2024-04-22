Рано утром в понедельник в волости Козе в Харьюмаа в дорожной аварии пострадал мужчина, управлявший автомобилем, который вылетел с дороги и перевернулся на крышу.
Водителя вылетевшей в Козе с дороги машины доставили в больницу
В центр тревоги в 5.35 поступило сообщение о том, что на 6-м километре дороги Козе-Пурила автомобиль BMW вылетел с дороги и перевернулся на крышу.
На момент прибытия к месту аварии сотрудников экстренных служб в машине никого не было; водителя нашли на некотором расстоянии от автомобиля.
Пострадавшего мужчину доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются.