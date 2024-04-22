Тысячи гимназистов в Эстонии начинают сегодня сдавать госэкзамены

По случаю начала экзаменационного периода абитуриентов поприветствует министр образования и науки Кристина Каллас. Обращение министра можно будет услышать в понедельник в 10.00 на Vikerradio и на каналах министерства в Facebook и YouTube, а также во вторник в 10.00 перед экзаменом по эстонскому языку как второму языку на «Радио 4».

На государственный экзамен по эстонскому языку зарегистрировались 7959 учащихся. Кроме того, будет проведен государственный экзамен по эстонскому языку как второму языку, на который зарегистрировались 2650 человек. Госкзамен по английскому языку пройдет 2 мая, а государственный экзамен по математике - 23 мая.

Руководитель отдела тестирования и оценивания Департамента по делам образования и молодежи Айми Пюйя сообщила, что этой весной государственные экзамены пройдут в Эстонии в 28-й раз. «Желаю экзаменующимся сил и успехов на предстоящих экзаменах! Теперь у всех студентов есть возможность продемонстрировать те знания и навыки, которые они тщательно приобретали на протяжении двенадцати лет. Всем удачи и крепких нервов!».

Выпускники гимназий имеют возможность сдать государственный экзамен по эстонскому языку или эстонскому языку как второму языку, математике и английскому языку. Вместо государственного экзамена по английскому языку также можно выбрать международно признанный экзамен по иностранному языку.

На государственный экзамен по английскому языку зарегистрировались 4570 абитуриентов, а на экзамен по математике - 9867 человек.