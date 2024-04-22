В понедельник в 10.00 учащиеся выпускных классов гимназий начнут сдавать государственный экзамен по эстонскому языку, который ознаменует начало нынешнего периода госэкзаменов в Эстонии.
Тысячи гимназистов в Эстонии начинают сегодня сдавать госэкзамены
По случаю начала экзаменационного периода абитуриентов поприветствует министр образования и науки Кристина Каллас. Обращение министра можно будет услышать в понедельник в 10.00 на Vikerradio и на каналах министерства в Facebook и YouTube, а также во вторник в 10.00 перед экзаменом по эстонскому языку как второму языку на «Радио 4».
На государственный экзамен по эстонскому языку зарегистрировались 7959 учащихся. Кроме того, будет проведен государственный экзамен по эстонскому языку как второму языку, на который зарегистрировались 2650 человек. Госкзамен по английскому языку пройдет 2 мая, а государственный экзамен по математике - 23 мая.
Руководитель отдела тестирования и оценивания Департамента по делам образования и молодежи Айми Пюйя сообщила, что этой весной государственные экзамены пройдут в Эстонии в 28-й раз. «Желаю экзаменующимся сил и успехов на предстоящих экзаменах! Теперь у всех студентов есть возможность продемонстрировать те знания и навыки, которые они тщательно приобретали на протяжении двенадцати лет. Всем удачи и крепких нервов!».
Выпускники гимназий имеют возможность сдать государственный экзамен по эстонскому языку или эстонскому языку как второму языку, математике и английскому языку. Вместо государственного экзамена по английскому языку также можно выбрать международно признанный экзамен по иностранному языку.
На государственный экзамен по английскому языку зарегистрировались 4570 абитуриентов, а на экзамен по математике - 9867 человек.
Всего на государственные экзамены в этом году зарегистрировался 12 131 тестируемый, из них 9 727 - нынешние абитуриенты, 730 - молодые люди, закончившие гимназию ранее, и 1 674 - учащиеся профессионально-технических учебных заведений.
Государственный экзамен по эстонскому языку состоит из двух частей и оценивает навыки чтения и письма у экзаменуемого. Задания в разделе чтения основаны на текстах, представляющих художественную и научно-популярную литературу. В письменной части экзаменуемый должен создать аргументированное эссе объемом в 400 слов и озаглавить его.
Государственный экзамен по эстонскому языку начинается в 10.00 и заканчивается в 16.00. Более подробная информация о темах экзамена будет опубликована на сайте Департамента по делам образования и молодежи не позднее 16.00.
Письменная часть государственного экзамена по эстонскому языку как второму языку пройдет 23 апреля, устная часть - с 23 по 26 апреля. Экзамен оценивает языковые навыки на уровне B2 и состоит из пяти разделов: письмо, восприятие на слух, чтение, структура языка и разговорная речь.
Если абитуриент не сможет присутствовать на основном экзамене, он может зарегистрироваться на дополнительный экзамен. Дополнительный экзамен по эстонскому языку пройдет 20 мая, а дополнительный экзамен по эстонскому языку как второму языку - 27 и 28 мая. Для участия в дополнительном экзамене необходимо подать заявление в Департамент по делам образования и молодежи.
Международные экзамены по иностранному языку в этом учебном году в основном уже состоялись, но экзамены Goethe Zertifikat на категории B1 и B2 по немецкому языку состоятся позднее, с 13 по 17 мая.
Результаты госэкзаменов будут объявлены не позднее 18 июня в информационной системе экзаменов и на государственном портале eesti.ee.