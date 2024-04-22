За год в Эстонии сократился гендерный разрыв в зарплате

В прошлом году средняя почасовая брутто-зарплата у женщин составляла 10,27 евро, у мужчин - 11,82 евро. Наибольшее различие в зарплатах у мужчин и женщин наблюдалась в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта моторных транспортных средств и мотоциклов (25,5%), в сфере информации и связи (25,1%), а также в финансовой и страховой деятельности (24,9%).

В четырех сферах деятельности женщины зарабатывали больше, чем мужчины: в лесном и рыбном хозяйстве (-1,1%), в профессиональной, научной и технической деятельности (-2,4%), в сфере транспорта и складского хозяйства (-5,6%), а также в предоставлении прочих видов услуг (-18,4%). Средняя почасовая брутто-зарплата у женщин в сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве составляла 8,49 евро, а у мужчин - 8,39 евро. В профессиональной, научной и технической деятельности средняя почасовая брутто-зарплата у женщин составляла 13,95 евро, в то время как у мужчин - 13,61 евро. В сфере транспорта и складского хозяйства женщины в среднем зарабатывали 9,96 евро в час, мужчины - 9,43 евро. В предоставлении прочих видов услуг средняя почасовая брутто-зарплата у женщин составляла 8,90 евро, у мужчин - 7,52 евро.

Фото: Департамент статистики

По словам аналитика Департамента статистики Лийны Куузик, в Эстонии разрыв в зарплатах с 2013 года сократился на 11,7 процентных пункта. «По сравнению с 2022 годом, разрыв в зарплатах в прошлом году наиболее заметно сократился в предоставлении прочих видов услуг и увеличился более всего в сфере административной деятельности и дополнительных услуг в данной области», - прокомментировала Куузик.

Фото: Департамент статистики

Гендерное различие в зарплатах рассчитывается вычитанием из средней почасовой брутто-зарплаты мужчин средней почасовой брутто-зарплаты женщин. Полученное значение делится на среднюю почасовую брутто-зарплату мужчин и выражается в процентах. Гендерный разрыв в зарплатах рассчитан без учета нерегулярных премий и дополнительных выплат. Статистика основана на исследовании «Структура оплаты труда».