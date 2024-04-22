ВИДЕО ⟩ В Праге прошла акция в поддержку эстонского плана оказания военной помощи Украине

Как рассказал украиноязычному сайту «Радио Свобода» один из организаторов акции на Староместской площади в Праге Михал Майзнер, акция была призвана поддержать эстонское предложение выделять не менее 0,25 процента ВВП каждой страны-члена ЕС на поддержку Украины. По его словам, этих средств должно хватить для того, чтобы заставить Россию отказаться от войны, поскольку в таком случае она просто не сможет финансово вытянуть ее ведение.

Как сказал Майзнер, министерство обороны Эстонии уже в декабре представило такой план. Он добавил, что очень грустно видеть, что Украина, которая защищает Европу, не имеет всего, что ей нужно. По мнению чешского активиста, главная проблема не в боеприпасах, потому что, например, Эстония считает, что чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины будет достаточно. Проблема, указал Майзнер, заключается именно в финансах.

Во время выступления активисты развернули флаг Украины, который «атаковал» транспорт с изображением «Z-монстра», символизирующего агрессивный российский режим и российскую армию, которая начала вторжение в Украину и совершила массовые военные преступления, в том числе против мирного населения Украины. Также был растянут баннер, знакомящий с эстонским планом поддержки Украины.