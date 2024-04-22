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РАЙНЕР САКС ⟩ Россия постарается предпринять что-то существенное, пока западная помощь еще не дошла до Украины

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Konstantin Sednev
  • В Крыму, в порту Севастополя, загорелся корабль обеспечения Черноморского флота России «Коммуна»
  • Новая версия разработанной Украиной ракеты «Нептун» должна вот-вот быть принята на вооружение
  • У российского военного командования есть план захватить Часов Яр до 9 мая

Отныне под давлением оказались и союзники России - Китай и Иран, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс в своем сегодняшнем обзоре войны в Украине.

Скудный комментарий кремлевской администрации по поводу решения Конгресса США представлял собой формальное заявление и не содержал никаких элементов стратегического ответа. Вероятно, истерики экс-президента России Медведева уже больше не предназначены ни для какой целевой группы. Хотя российские лидеры в целом не питают иллюзий по поводу США, похоже, в этот раз они все-таки уповали на тупиковую ситуацию в Конгрессе. Наверняка Россия как-то отреагирует на решение Конгресса в ближайшем будущем.

Изменение ситуации для Китая и Ирана

Можно предположить, что в ближайший вторник будет попытка хотя бы информационно повлиять на процесс принятия решений Сенатом и президентом. Для России еще важнее сбалансировать изменение ситуации на стратегическом уровне. У Украины теперь есть средства для продолжения мобилизации. Если на тактическом уровне ожидается, что Россия ответит усилением атак на фронте в ближайшие недели, то на стратегическом уровне необходимо убедить мир в том, что Россия может превзойти ресурсы США.

Есть еще один важный момент в решении Конгресса; он касается использования замороженных активов России для возмещения ущерба от войны в Украине. Таким образом, видение стратегического поражения России является многоуровневым и имеет более длительную временную перспективу. Руководство России определенно сейчас готовит какие-то шаги. Время для реагирования - несколько недель, пока Украина не начнет получать большее количество оружия как из США, так и из Европы. Можно усилить авиаудары или подготовиться к проведению новой мобилизации.

Поскольку решения, принятые в Конгрессе США, существенно сдерживают Китай и снижают шансы Ирана на успех в противостоянии с Израилем, два основных союзника России теперь также находятся под давлением. Россия, конечно, может продемонстрировать свое военное могущество, на короткий период времени перебросив несколько истребителей в Иран или проведя несколько имитационных операций в Африке. Но этого определенно недостаточно для достижения баланса в более широком разрезе.

Цели России к 9 мая

Президент Зеленский своими высказываниями о мобилизации пытается ослабить возможности России для стратегического влияния. Президент Украины еще раз подтвердил, что у российского военного командования есть план по захвату города Часов Яр до 9 мая. Далее российской властью планируется мобилизовать 300 000 человек до 1 июня и после этого начать новое, более масштабное наступление. Зеленский, вероятно, включает в приведенное им число и тех, кто был уже мобилизован в России с начала этого года, но большую часть все-таки еще нужно мобилизовать. Президент Украины убежден, что если наступление российской армии на Часов Яр провалится, более крупная попытка наступления летом также будет отменена.

В результате атаки украинской авиации в Крыму, в порту Севастополя, загорелся корабль обеспечения Черноморского флота России «Коммуна». Это весьма древний корабль, проводивший спасательные операции для флота. Из обрывков информации, полученной о событии из различных инфоканалов, можно сделать вывод, что Украина пыталась атаковать что-то другое с помощью ракеты собственной разработки «Нептун», но российские ПВО сумели поразить ракету, и именно ее обломки подожгли спасательный корабль.

В СМИ заговорили о новой версии украинской ракеты «Нептун», которая должна быть принята на вооружение в ближайшее время. Не исключено, что и были испытаны какие-то новые ракеты, ведь старые версии «Нептуна» не должны были бы долететь до Севастополя.

Российские атаки

Российская армия продолжила активные наступательные действия на территории Донбасса.

В районах Сватово и Северодонецка число атак российских войск особенно возросло в направлении Лимана. Также активны обстрелы на Северском направлении, в районе села Белогоровка. Информации о продвижении российских подразделений нет.

Интенсивность атак российских войск в районе Бахмута вчера несколько снизилась. Активно продолжается наступление на Часов Яр, россияне пытаются подойти к городу с севера и с юга. Минобороны России также пытается повлиять на ситуацию сообщениями о захвате некоторых сел в регионе. Исходя из текущей информации, это можно считать ложью.

В Донецкой области российская армия продолжает активные наступательные действия западнее и северо-западнее Бахмута, однако заставить украинские войска отступить не удалось. В то же время украинские подразделения не смогли отбросить российскую армию на позиции недельной давности. На юге российская армия продолжает активно наступать в районе населенного пункта Новомихайловка, в также к юго-западу от Угледара. Российские чиновники распространили новость о захвате Новомихайловки, но, по крайней мере, на данный момент это нельзя считать окончательной информацией.

На Южном фронте российская армия продолжала попытки наступления севернее Токмака в районе населенного пункта Работино, но успеха не добилась. Позиции Украины на восточном берегу Днепра стабильны, а атаки российских войск не дали результатов.

Выбор для Молдовы

По сообщению Bloomberg, молдавские оппозиционные политики собрались в Москве, чтобы создать политический избирательный альянс «Победа», направленный против молдавского правительства. Цель этого объединения - остановить европейскую интеграцию Молдовы. Для этого им необходимо добиться отрицательного результата на европейском референдуме в Молдове осенью, а также победить на президентских и парламентских выборах.

Президент Молдовы решила провести референдум, чтобы попросить граждан Молдовы о четкой поддержке процесса присоединения к Европейскому союзу. Очень символично, что политическая альтернатива пытается организоваться в Москве по прямому указанию России. Таким образом, всем становится ясно, что у Молдовы есть черно-белый выбор. Если стране не удастся вступить в Евросоюз, Россия установит полный контроль над страной. Это показывает, что перед молдаванами стоит предельно четкий выбор.

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