РАЙНЕР САКС ⟩ Россия постарается предпринять что-то существенное, пока западная помощь еще не пришла в Украину

В СМИ заговорили о новой версии украинской ракеты «Нептун», которая должна быть принята на вооружение в ближайшее время. Не исключено, что и были испытаны какие-то новые ракеты, ведь старые версии «Нептуна» не должны были бы долететь до Севастополя.
Российские атаки
Российская армия продолжила активные наступательные действия на территории Донбасса.
В районах Сватово и Северодонецка число атак российских войск особенно возросло в направлении Лимана. Также активны обстрелы на Северском направлении, в районе села Белогоровка. Информации о продвижении российских подразделений нет.
Интенсивность атак российских войск в районе Бахмута вчера несколько снизилась. Активно продолжается наступление на Часов Яр, россияне пытаются подойти к городу с севера и с юга. Минобороны России также пытается повлиять на ситуацию сообщениями о захвате некоторых сел в регионе. Исходя из текущей информации, это можно считать ложью.
В Донецкой области российская армия продолжает активные наступательные действия западнее и северо-западнее Бахмута, однако заставить украинские войска отступить не удалось. В то же время украинские подразделения не смогли отбросить российскую армию на позиции недельной давности. На юге российская армия продолжает активно наступать в районе населенного пункта Новомихайловка, в также к юго-западу от Угледара. Российские чиновники распространили новость о захвате Новомихайловки, но, по крайней мере, на данный момент это нельзя считать окончательной информацией.
На Южном фронте российская армия продолжала попытки наступления севернее Токмака в районе населенного пункта Рабртино, но успеха не добилась. Позиции Украины на восточном берегу Днепра стабильны, а атаки российских войск не дали результатов.