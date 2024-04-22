РАЙНЕР САКС ⟩ Россия постарается предпринять что-то существенное, пока западная помощь еще не пришла в Украину

Поскольку решения, принятые в Конгрессе США, существенно сдерживают Китай и снижают шансы Ирана на успех в противостоянии с Израилем, два основных союзника России также теперь находятся под давлением. Россия, конечно, может продемонстрировать свое военное могущество, перебросив несколько истребителей в Иран на короткий период времени или проведя несколько имитационных операций в Африке. Но этого определенно недостаточно для достижения баланса в более широком разрезе.

Цели России к 9 мая

Президент Зеленский своими высказываниями о мобилизации пытается ослабить возможности России для стратегического влияния. Президент Украины еще раз подтвердил, что у российского военного командования есть план по захвату города Часов Яр до 9 мая. Далее российской властью планируется мобилизовать 300 000 человек до 1 июня и после этого начать новое, более масштабное наступление. Зеленский, вероятно, включает в приведенное им количество и тех людей, кто был уже мобилизован в России с начала этого года, но большую часть все-таки еще нужно мобилизовать. Президент Украины убежден, что если наступление российской армии на Часов Яр провалится, более крупная попытка наступления летом также будет отменена.