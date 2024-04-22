Колонка Postimees ⟩ Самый странный кандидат на выборах в Европарламент

Полный список, то есть девять кандидатов, представили «Ээсти 200», Эстонская консервативная народная партия, Зеленые Эстонии, «Отечество», Центристская партия, Партия правых, Партия реформ и Социал-демократическая партия Эстонии. Партия Koos выдвинула одного кандидата. Помимо партий, документы подали шесть независимых кандидатов. Всего на семь мест в Европарламенте, которые имеет Эстония, претендуют 79 человек.

Но по поводу одного кандидата есть вопросы: это Айво Петерсон из партии Koos, который сейчас находится под стражей. Согласно обвинению, он сознательно и организованно помогал России и людям, действовавшим по поручению российских властей, в ненасильственной деятельности, направленной против независимости и территориальной целостности Эстонской Республики.

Петерсон делал заявления в поддержку политики правительства России и посещал оккупированные Россией украинские регионы. Последний раз он прибыл оттуда в начале марта прошлого года, после чего его задержала Полиция безопасности. Таким образом, к настоящему времени он уже больше года находится под стражей, расследование по его делу началось в феврале этого года.

Теперь, баллотируясь в Европарламент, Петерсон вновь создает платформу для более широкого распространения своих идей. Безусловно, за решеткой его возможности ограничены. Однако его коллега уже выступил с заявлением, что речь идет о честном человеке и настоящем патриоте Эстонии.

Да, конечно, Эстония - правовое государство, и у нас действует презумпция невиновности. До вступления приговора в законную силу человек считается невиновным с учетом презумпции невиновности. Таким образом, он имеет полное право баллотироваться на выборах.

Но тут возникает вопрос, почему в случае с Айво Петерсоном все-таки нужно учитывать презумпцию невиновности, вспоминая его скандальную поездку на оккупированный Донбасс и разные заявления. Человек уже более года находится под стражей, суд начнется только в феврале. Неужели в его случае что-то так долго необходимо расследовать?

Год - все-таки очень большой срок. Если есть доказательства вины человека, его могут осудить в течение этого срока.