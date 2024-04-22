В Ида-Вирумаа ждут на работу около двухсот специалистов в сфере образования

«Зарплата, безусловно, является сильным мотиватором для будущего педагога, но это не единственная причина. В Ида-Вирумаа особенно ощущаются чувство миссии и задача внести особый вклад в эстонское образование», - сказала Эйерт.

«В начале мая мы приглашаем всех заинтересованных лиц на дни открытых дверей в учебных заведениях нашего региона. Цель - дать возможность ощутить местную среду образовательных учреждений, поучаствовать в открытых занятиях и пообщаться с коллективом школы. Вот-вот откроем регистрацию на дни открытых дверей», - добавила Эйерт.

Учитель как суперзвезда

Образовательный кластер Ида-Вирумаа хочет показать специалитам из других регионов, что здесь нужны и высоко ценятся квалифицированные преподаватели, владеющие эстонским языком.

«В прошлом году я впервые приехала в Нарву. Если сначала я пришла сюда из-за зарплаты, то сейчас все изменилось и я чувствую себя здесь настоящей суперзвездой. Я работаю учителем более 25 лет, но только здесь я почувствовала себя настолько ценной», - прокомментировала ситуацию Тийна Ояссон-Выса, учительница Нарвской Кесклиннаяской школы, которая также стала одним из лиц кампании по привлечению учителей в этом году.

На странице кампании www.hariduskopter.ee/1missioon можно ознакомиться с возможностями Ида-Вирумаа, а также вакансиями, которые будут постоянно добавляться в режиме реального времени. Если педагог на данный момент не может найти вакансию, подходящую его профилю, стоит отправить запрос в контактную форму на странице кампании, поскольку, возможно, на страницу просто еще не поступило подходящее объявление о работе.

Образовательный кластер Ида-Вирумаа Hariduskopter был создан самоуправлениями и образовательными учреждениями в 2020 году для совместного развития и координации образовательной сферы уезда. Организация работает над тем, чтобы привлчечь в Ида-Вирумаа из-за пределов уезда учащихся и работников сферы образования, улучшить качество преподавания и соединить различные области и уровни образования.