Образовательным учреждениям Ида-Вирумаа нужно найти к осени около двухсот новых работников сферы образования. Специалисты нужны для всех образовательных уровней - от детского сада до профессионального образования, но больше всего вакансий открыто в общеобразовательных школах.
В Ида-Вирумаа ждут на работу около двухсот специалистов в сфере образования
Работая учителем в Ида-Вирумаа, при согласовании с работодателем можно получать зарплату на 50 процентов выше, чем в других уездах, а также другие льготы. Например, некоторые школы в сотрудничестве с самоуправлениями в текущем учебном году также нашли служебные квартиры для педагогических работников, отмечает Ида-Вируский образовательный кластер.
Учителей ищут для всех уровней образования, и самой большой проблемой является поиск учителей в общеобразовательных школах для преподавания общих предметов, таких как физика, биология, эстонский язык. В дошкольном образовании наибольшая потребность в учителях, говорящих на эстонском языке.
Обучение на эстонском языке прореживает ряды учителей
Основная причина нехватки учителей - переход на обучение на эстонском языке с нового учебного года. Кроме того, среди преподавателей наблюдается естественная текучесть кадров, поскольку нынешний преподавательский состав стареет, а молодых людей приходит недостаточно.
Ирина Бахрамова, директор Кренгольмской школы в Нарве, отмечает, что переход школ с русского языка обучения на эстонский уже сам по себе непрост, но нехватка квалифицированных учителей поставила перед школами качественно новую задачу по привлечению и набору компетентных учителей в школу. Также приветствуются начинающие преподаватели, которые все еще находятся в начале своей педагогической карьеры и полны энтузиазма и стремления к действию.
По словам координатора образовательного кластера Ида-Вирумаа Керды Эйерт, уезду требуется значительно больше квалифицированных эстоноязычных работников образования. В текущем учебном году все квалифицированные учителя получали зарплату на 50 процентов выше, такая же система будет действовать и с осени.
«Зарплата, безусловно, является сильным мотиватором для будущего педагога, но это не единственная причина. В Ида-Вирумаа особенно ощущаются чувство миссии и задача внести особый вклад в эстонское образование», - сказала Эйерт.
«В начале мая мы приглашаем всех заинтересованных лиц на дни открытых дверей в учебных заведениях нашего региона. Цель - дать возможность ощутить местную среду образовательных учреждений, поучаствовать в открытых занятиях и пообщаться с коллективом школы. Вот-вот откроем регистрацию на дни открытых дверей», - добавила Эйерт.
Учитель как суперзвезда
Образовательный кластер Ида-Вирумаа хочет показать специалитам из других регионов, что здесь нужны и высоко ценятся квалифицированные преподаватели, владеющие эстонским языком.
«В прошлом году я впервые приехала в Нарву. Если сначала я пришла сюда из-за зарплаты, то сейчас все изменилось и я чувствую себя здесь настоящей суперзвездой. Я работаю учителем более 25 лет, но только здесь я почувствовала себя настолько ценной», - прокомментировала ситуацию Тийна Ояссон-Выса, учительница Нарвской Кесклиннаяской школы, которая также стала одним из лиц кампании по привлечению учителей в этом году.
На странице кампании www.hariduskopter.ee/1missioon можно ознакомиться с возможностями Ида-Вирумаа, а также вакансиями, которые будут постоянно добавляться в режиме реального времени. Если педагог на данный момент не может найти вакансию, подходящую его профилю, стоит отправить запрос в контактную форму на странице кампании, поскольку, возможно, на страницу просто еще не поступило подходящее объявление о работе.
Образовательный кластер Ида-Вирумаа Hariduskopter был создан самоуправлениями и образовательными учреждениями в 2020 году для совместного развития и координации образовательной сферы уезда. Организация работает над тем, чтобы привлчечь в Ида-Вирумаа из-за пределов уезда учащихся и работников сферы образования, улучшить качество преподавания и соединить различные области и уровни образования.