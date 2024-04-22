Накануне во французском Ле-Мане завершился стартовый этап серии чемпионата мира по гонкам на выносливость. Состязание Ханнеса Соомера, дебютировавшего в этой серии, оказалось весьма коротким: уже в середине третьей смены у его мотоцикла BMW сломался руль.
Видео ⟩ Эстонский гонщик, участвовавший в гонке на выносливость 24 часа Ле-Мана, потерял сознание после ДТП
«Это произошло в конце скоростного прямого отрезка, перед резким торможением. Я проехал уже половину своей третьей смены, а это значит, что гонка длилась менее восьми часов. В начале торможения скорость была где-то около 200 км/ч, и как только я взялся за рычаг, начались проблемы.
Все завершилось падением, меня вместе с мотоциклом вынесло на гравийную обочину. Сразу почувствовал, что с рукой что-то не так, но сумел поднять мотоцикл и с болтающейся вилкой доехать до бокса», - описал Ханнес Соомер произошедшее.
Добравшись до бокса, гонщик на какое-то время потерял сознание из-за сильной боли, но быстро пришел в себя. Спортсмена доставили к медикам, и выяснилось, что со связкой, скрепляющей плечевой сустав и ключицу, серьезные проблемы.
«Руку перевязали и закрепили поддерживающей повязкой-косынкой, потому что планов оперироваться во Франции не было, у нас в Эстонии очень хорошие врачи. Мы заранее отправили им всю информацию, и когда я вернусь домой, я сразу смогу пойти к своему врачу», - добавил Соомер.
Для команды Tecmas Racing гонка началась очень хорошо. Команда сравнительно быстро стала лидером класса Superstock и даже сумела финишировать на пятом месте в общем зачете. Безопасный отрыв от конкурентов (20–30 секунд) сумели увеличить.
«Поскольку BMW, который мы используем, потребляет немного больше топлива, во время гонки приходится делать на одну остановку больше, чем японские мотоциклы. Победа в классе Superstock была вполне реалистичным планом, но потом случилось все это».
После падения Соомера байк починили, но команде пришлось продолжать гонку в неполном составе: вместо четырех оказалось два с половиной гонщика - потому что ранее один из спортсменов получил травму того же плеча, что и Ханнес.
На трассу вышли вновь с 24 места и ко второй половине гонки удалось даже подойти близко к первой десятке. Было даже возможно подняться на пьедестал почета Superstock. Но, к сожалению, на 18-м часу гонки сломался двигатель, и когда добрались до боксов, было принято решение, что гонку продолжать невозможно.
«Магия и боль гонок на выносливость. Устают и люди, и машины. В то же время могу сказать, что BMW оказался хорошим выбором. Мотоцикл быстрый, потенциал есть, и тот факт, что заводская команда BMW, к которой я также приписан в качестве запасного гонщика, добралась до подиума, тоже говорит о многом. Ожидаемой победы европейского байка в Ле-Мане пока не произошло, но второе место – очень хорошее достижение. За всю историю гонок на выносливость все титулы чемпионов доставались японским производителям. BMW несколько раз выигрывала гонки на выносливость, и мы постараемся в этом год также добиться результату», - Соомер настроен оптимистично.
Помимо серии чемпионата мира гонок на выносливость, Ханнес Соомер в этом сезоне также участвует в Открытом чемпионате Германии, где его мотоциклом также является BMW.
Календарь чемпионата мира по гонкам на выносливость
20 апреля, 24 часа Мото Ле-Ман, Франция
8 июня, 8 часов Мото Спа, Бельгия
21 июля, 8 утра, Сузука, Япония
14 сентября, 24 часа Bol D'Or Paul Ricard, Франция