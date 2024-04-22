Видео ⟩ Эстонский гонщик, участвовавший в гонке на выносливость 24 часа Ле-Мана, потерял сознание после ДТП

После падения Соомера байк починили, но команде пришлось продолжать гонку в неполном составе: вместо четырех оказалось два с половиной гонщика - потому что ранее один из спортсменов получил травму того же плеча, что и Ханнес.

На трассу вышли вновь с 24 места и ко второй половине гонки удалось даже подойти близко к первой десятке. Было даже возможно подняться на пьедестал почета Superstock. Но, к сожалению, на 18-м часу гонки сломался двигатель, и когда добрались до боксов, было принято решение, что гонку продолжать невозможно.

«Магия и боль гонок на выносливость. Устают и люди, и машины. В то же время могу сказать, что BMW оказался хорошим выбором. Мотоцикл быстрый, потенциал есть, и тот факт, что заводская команда BMW, к которой я также приписан в качестве запасного гонщика, добралась до подиума, тоже говорит о многом. Ожидаемой победы европейского байка в Ле-Мане пока не произошло, но второе место – очень хорошее достижение. За всю историю гонок на выносливость все титулы чемпионов доставались японским производителям. BMW несколько раз выигрывала гонки на выносливость, и мы постараемся в этом год также добиться результату», - Соомер настроен оптимистично.

Помимо серии чемпионата мира гонок на выносливость, Ханнес Соомер в этом сезоне также участвует в Открытом чемпионате Германии, где его мотоциклом также является BMW.

Календарь чемпионата мира по гонкам на выносливость 20 апреля, 24 часа Мото Ле-Ман, Франция 8 июня, 8 часов Мото Спа, Бельгия 21 июля, 8 утра, Сузука, Япония 14 сентября, 24 часа Bol D'Or Paul Ricard, Франция