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Видео ⟩ Людей эвакуировали: в Ласнамяэ открытым огнем охватило многоквартирный дом

Rus.Postimees
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Дом на улице Юмера. Снимок иллюстративный.
Дом на улице Юмера. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Sinivee

В субботу, 20 апреля, в 21:05 в центр тревоги сообщили, что в квартире, расположенной в многоквартирном доме на улице Юмера в Ласнамяэ, загорелось масло. По словам звонившего, в квартире находились два человека и две кошки.

Как передает Спасательный департамент, людям было приказано забрать своих домашних животных и немедленно покинуть квартиру. Дым из квартиры уже распространился на лестничную клетку.

Первыми в 21:12 на место происшествия прибыли ласнамяэские спасатели, которые увидели, что лестничная клетка густо затянута дымом. Спасатели приступили к проверке квартир и эвакуации людей из здания. Для эвакуации людей из некоторых квартир также использовалась спасательная машина с лестницей.

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