Видео ⟩ Людей эвакуировали: в Ласнамяэ открытым огнем охватило многоквартирный дом

В субботу, 20 апреля, в 21:05 в центр тревоги сообщили, что в квартире, расположенной в многоквартирном доме на улице Юмера в Ласнамяэ, загорелось масло. По словам звонившего, в квартире находились два человека и две кошки.
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Как передает Спасательный департамент, людям было приказано забрать своих домашних животных и немедленно покинуть квартиру. Дым из квартиры уже распространился на лестничную клетку.