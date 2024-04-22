Во вторник EAS и KredEx совместно откроют прием заявок на реконструкцию небольших домов, то есть заявителям будут давать на это деньги. Цель проекта - достижение энергоэффективности в жилых домах, снижение расходов на электроэнергию и стимулирование использования возобновляемой энергии.
Уже завтра! ⟩ Владельцы домов могут получить до 50 000 евро на реновацию: что нужно сделать?
Руководитель подразделения кредитных экспертов SEB Айво Ренсер рассказал, что каждый дом влияет на окружающую среду, а количество потребляемого домом тепла и электроэнергии влияет на выбросы парниковых газов.
«Очень важно поощрять строительство, покупку и реконструкцию энергоэффективных домов для того, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду и смягчить последствия изменения климата».
Сумма субсидии на реновирование выплачивается после того, как заявитель предоставит документы, подтверждающие понесенные им расходы, а также акты приема-передачи работ. Именно поэтому прежде, чем подавать заявку на получение субсидии, нужно сначала самому найти деньги на выполнение этих работ.
«Профинансировать работы можно самостоятельно или за счет банковского кредита», - говорит Айво Ренсер. Для того, чтобы получить деньги на ремонтные работы частное лицо может обратиться в банк за необеспеченным кредитом на недвижимость (то есть малым кредитом), за кредитом под залог недвижимости (ипотечным кредитом) или за жилищным кредитом, который подразумевает кроме покупки жилья реконструкцию уже имеющегося.
Эксперт отметил, что кредитные продукты, которые банк предлагает, можно использовать для ремонта жилья таким образом, что клиент либо оплачивает работу частично из собственных средств и частично за счет кредитных денег, либо оплачивает их полностью за счет банковского кредита.
После получения суммы субсидии на реновирование от KredEx клиент может досрочно погасить часть кредита. «После частичного погашения суммы кредита и срок выплаты остатка кредита, и размер ежемесячного платежа по кредиту можно пересмотреть. Банк и клиент могут найти наиболее подходящее для клиента решение по погашению оставшейся суммы», - объяснил Ренсер.
В KredEx можно обращаться за субсидией и для частичного, и для полного ремонта частного дома, дома с двумя квартирами или рядного дома. Для частичного ремонта размер субсидии составляет 20 процентов от субсидируемых расходов, а максимальная сумма субсидии составляет 20 000 евро на одно жилье. Для полной реконструкции размер субсидии составляет до 50 000 евро и до 50 процентов субсидируемых расходов, в зависимости от места проживания.
Чтобы получить субсидию на полную реконструкцию, нужно провести утепление наружных стен и крыши, замену окон, реконструкцию системы отопления и системы вентиляции. При частичной реконструкции субсидия выделяется на отдельные работы или комплексные работы, которые помогают повысить коэффициент энергоэффективности жилья минимум на один класс.
Важнейшим условием получения субсидии является повышение энергоэффективности жилого дома. «В случае полной реконструкции дом должен достичь энергетического класса C после завершения работ, а при частичной реконструкции энергетический класс должен вырасти минимум на один класс, например повыситься с F до E», - говорит эксперт SEB Айво Ренсер.
Помимо субсидии на реконструкцию можно подать заявку на субсидию для приобретения и установки солнечных панелей и аккумуляторных батарей. «При покупке солнечных панелей и накопителя выплачивается фиксированная сумма субсидии, и нет необходимости подавать разные ценовые предложения продавцов», - отметил Ренсер.