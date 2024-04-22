Уже завтра! ⟩ Владельцы домов могут получить до 50 000 евро на реновацию: что нужно сделать?

Руководитель подразделения кредитных экспертов SEB Айво Ренсер рассказал, что каждый дом влияет на окружающую среду, а количество потребляемого домом тепла и электроэнергии влияет на выбросы парниковых газов.

«Очень важно поощрять строительство, покупку и реконструкцию энергоэффективных домов для того, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду и смягчить последствия изменения климата».

Сумма субсидии на реновирование выплачивается после того, как заявитель предоставит документы, подтверждающие понесенные им расходы, а также акты приема-передачи работ. Именно поэтому прежде, чем подавать заявку на получение субсидии, нужно сначала самому найти деньги на выполнение этих работ.

«Профинансировать работы можно самостоятельно или за счет банковского кредита», - говорит Айво Ренсер. Для того, чтобы получить деньги на ремонтные работы частное лицо может обратиться в банк за необеспеченным кредитом на недвижимость (то есть малым кредитом), за кредитом под залог недвижимости (ипотечным кредитом) или за жилищным кредитом, который подразумевает кроме покупки жилья реконструкцию уже имеющегося.

Эксперт отметил, что кредитные продукты, которые банк предлагает, можно использовать для ремонта жилья таким образом, что клиент либо оплачивает работу частично из собственных средств и частично за счет кредитных денег, либо оплачивает их полностью за счет банковского кредита.