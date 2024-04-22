Во вторник в Эстонии будут вывешены государственные флаги

Флаг Эстонии поднимают все государственные и муниципальные учреждения, а также публичные юридические лица. Все остальные также могут поднять эстонский флаг в честь ветеранов. Флаги поднимают на восходе солнца и не позднее 8 утра и опускают на закате. Если флаг не спущен, его необходимо подсветить в темное время суток.

В День ветеранов чтят ветеранов, их семьи и близких, которые укрепляли безопасность Эстонии вдали от дома во время военных действий или получили ранения на службе. Поднятие флага - это выражение признательности и благодарности ветеранам. Среди ветеранов Сил обороны и Кайтселийта - более 3000 человек.

По традиции в 12.00 в Церкви-памятнике эстонским военным в Тори состоится панихида, а в 19.00 перед театром «Эндла» в Пярну начнется концерт Veteranirock. На концерте выступят Танель Падар, Ollie, HND и MandoTerror!; телеканал ETV2 начнет трансляцию концерта с 21.30.