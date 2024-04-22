Видео ⟩ В жутком ДТП погибли семь человек, самому младшему было восемь лет

Авария произошла во время гонки на кольцевой трассе Fox Hill, за которой, как сообщается, наблюдали 100 000 человек. Это были соревнования, больше напоминающие ралли-кросс.

В ходе гонки одна из машин перевернулась на крышу и заблокировала поворот. Первые машины сумели обойти препятствие без проблем, но еще две машины крайне серьезно боролись за первенство, в итоге водитель одной из них не справился с управлением и на полной скорости врезался в зрителей. Неизвестно, пострадал ли в результате аварии и выехавший за пределы трассы гонщик.

At least seven people were killed and another 21 wounded when a race car ploughed into spectators at a packed motorsport event hosted by Sri Lanka's army: police pic.twitter.com/y4JWOsLkgN — 🔻Chrysanthemums🔻 (@historychick12) April 21, 2024

Как сообщает полиция, это была трасса, принадлежащая местной армии, и авария произошла на плохо защищенном участке. Трасса Fox Hill расположена в 180 км к востоку от Коломбо, столицы Шри-Ланки.

At least seven people were killed and another 21 wounded when a race car ploughed into spectators at a packed motorsport event hosted by Sri Lanka's army: police pic.twitter.com/y4JWOsLkgN — 🔻Chrysanthemums🔻 (@historychick12) April 21, 2024

Незадолго до начала соревнований было объявлено, что впервые за пять лет зрители будут допущены на мероприятие бесплатно. Так возникла ситуация, когда на небольшом участке земли собралось более 100 000 человек. В результате аварии также пострадали несколько наблюдателей трассы.