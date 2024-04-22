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Видео ⟩ В жутком ДТП погибли семь человек, самому младшему было восемь лет

rus.postimees.ee
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Жуткое ДТП унесло жизни семерых человек.
Жуткое ДТП унесло жизни семерых человек. Фото: STR

Трагическое ДТП произошло на раллийных гонках в Шри-Ланке, в результате которого погибли по меньшей мере семь человек, самому младшему из которых было восемь лет. По данным полиции, пострадал 21 человек, многие находятся в критическом состоянии.

Авария произошла во время гонки на кольцевой трассе Fox Hill, за которой, как сообщается, наблюдали 100 000 человек. Это были соревнования, больше напоминающие ралли-кросс.

В ходе гонки одна из машин перевернулась на крышу и заблокировала поворот. Первые машины сумели обойти препятствие без проблем, но еще две машины крайне серьезно боролись за первенство, в итоге водитель одной из них не справился с управлением и на полной скорости врезался в зрителей. Неизвестно, пострадал ли в результате аварии и выехавший за пределы трассы гонщик.

Как сообщает полиция, это была трасса, принадлежащая местной армии, и авария произошла на плохо защищенном участке. Трасса Fox Hill расположена в 180 км к востоку от Коломбо, столицы Шри-Ланки.

Незадолго до начала соревнований было объявлено, что впервые за пять лет зрители будут допущены на мероприятие бесплатно. Так возникла ситуация, когда на небольшом участке земли собралось более 100 000 человек. В результате аварии также пострадали несколько наблюдателей трассы.

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