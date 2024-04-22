По словам таллиннки, в овощном отделе магазина она случайно наехала продуктовой тележкой на расстеленную на полу бумагу. «Я извинилась и улыбнулась. Муж прокомментировал, что могли бы поставить треугольник. А далее - просто занавес», - описывает она произошедшее.

На фото изображена бумага, на которую случайно тележкой наехали посетители. После этого и начался конфликт с работником магазина. Фото: скриншот

На видео, которое было опубликовано в соцсетях, запечатлено, как работник Selver начинает оскорблять посетителей, решив с чего-то, что перед ним граждане Украины.

«Домой езжай, в Украину. Хохол вонючий», - бросает он снимающему все на телефон покупателю.

На вопрос автора видео, с чего работник Selver взял, что перед ним украинец, агрессивный сотрудник магазина отвечает: «По повадкам видно, явно не таллиннец».

Агрессивные высказывания работника Selver были засняты на камеру. Фото: скриншот

После этого автор видео отвечает, что он родился в Эстонии и является гражданином этой страны. Но и это не убеждает агрессивно настроенного работника: «Я родился здесь, но я не гражданин Эстонии. Тебе [гражданство] дали по национальности твоей (работник по-прежнему считает, что перед ним стоят украинцы - прим.ред.), а мне не дали, хотя я в полиции работал», – продолжает свою тираду работник, сопровождая ее нецензурной лексикой.

По словам посетительницы магазина, они выслушали много оскорблений, а потом сотрудник попросил своего коллегу проследовать за ними до парковки, чтобы посмотреть, на какой машине они приехали.

Работник будет уволен

Руководитель по коммуникации Selver Марианн Ярвела сообщила Rus.Postimees, что это досадный инцидент и такое поведение работника не соответствует ценностям Selver.

«Нам искренне жаль, что клиент подвергся такому обращению. Мы ко всем инцидентам относимся крайне серьезно, и с данным работником будет прекращен трудовой договор. Приносим искренние извинения клиенту!» - сказала она.