Делегация депутатов Рийгикогу встретится с далай-ламой

С тибетцами встретятся председатель парламентской группы Юку-Калле Райд («Ээсти 200») и члены группы Тармо Тамм («Ээсти 200») и Хенн Пыллуаас (EKRE).

Группа поддержки Тибета в Рийгикогу на данный момент является крупнейшей за всю историю своего существования и включает 16 депутатов.

Юку-Калле Райд, председатель группы поддержки Тибета, отметил, что ситуация в оккупированном Тибете с родным языком, образованием, политикой, правами и свободами человека сложная, и с каждым днем ​​становится все более мрачной. «Сотрудничество Китая и России в подавлении других народов набрало обороты, к этому прибавляется и деятельность Ирана, и, конечно, все это находит отражение», - сказал Райд.

Далай-лама посещал Эстонию трижды: в 1991, 2001 и 2011 годах.

Далай-лама - титул, присвоенный монгольским правителем Алтан-ханом в 1578 году Сонаму Гьяцо, главному ламе школы тибетского буддизма Гелук.

Когда Китайская Народная Республика оккупировала Тибет в 1950-х годах, нынешний, 14-й далай-лама Тэнцзин Гьямцхо в 1959 году отправился в изгнание в Индию, где основал тибетское правительство в изгнании (в Дхарамсале).

Тэнцзин Гьямцхо, 14-й далай-лама, опубликовал десятки книг по тибетскому буддизму, а некоторые из них также переведены и на эстонский язык. В знак признания его мирной борьбы за свободу Тибета он был удостоен Нобелевской премии мира в 1989 году.