Водители, внимание! ⟩ Снег и мокрый снег резко ухудшили дорожные условия в Эстонии

Смещение зоны осадков на запад приводит к изменению дорожных условий в Северной и Западной Эстонии. Местами мокрый снег будет очень сильными, что существенно ухудшит дорожные условия. Также существует риск возникновения ледяного дождя. Температура дорожного покрытия близка к нулю, во время осадков дороги будут очень скользкими.

Зимние погодные условия сохранятся всю неделю, в связи с чем следует избегать езды на летней резине.

Департамент транспорта просит всех участников дорожного движения быть осторожными, перед началом поездки следует ознакомиться с дорожными условиями, выбирать скорость, соответствующую им, а также соблюдать большую дистанцию, чем обычно.

Дополнительную информацию о дорожных условиях можно найти на портале tarktee.ee.