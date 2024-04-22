Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) выступил с обращением к общинам Эстонской православной церкви Московского патриархата. Приводим текст обращения в полном объеме.
Глава МВД обратился к православным Эстонии: двери храмов останутся открытыми, но нужно защитить себя от призывов к террору
Уважаемые члены общин и представители духовенства,
Эстонская Республика твердо отстаивает принцип религиозной свободы своих граждан,
поэтому мне, как члену Правительства Республики, хотелось бы, чтобы все православные верующие Маарьямaa имели бы возможность осуществлять свои суждения и свободу веры таким образом, чтобы слова и наставления Патриарха Московского как руководящего органа о поддержке агрессии не бросали на них тень.
Я желаю, чтобы православные верующие Эстонии, независимо от их национальности и гражданства, чувствовали себя свободными людьми свободной страны и были защищены от призывов поддерживающих террор и иные враждебные идеологии, как по сути, так и по видимости.
Давайте вместе ценить свободу религии, свободу мысли и свободу совести, и давайте вместе найдем, путем совместных обсуждений, решения, которые освободят членов этой конгрегации от извращенного содержания навязываемой им концепции священной войны. Вместе с членами общин и духовенством Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), а также правоведами и богословами мы пытаемся найти решения возникшей проблемы, находящиеся в сбалансированном соответствии с законами Эстонской Республики и православными канонами.
История показала, что такие процессы не происходят быстро, но важно наметить направление движения и обеспечить душевное спокойствие общины и заверить, что двери священных храмов есть и останутся открытыми, что богослужения проходят и во время долгих и зачастую непростых переговоров. Уже на следующей неделе вице-канцлер МВД Райво Кюйт свяжется с представителями общин и договорится о встрече, чтобы совместно обсудить ситуацию.
В своей книге Екклесиаст пишет: «Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было». Первая половина этой фразы - как бы обратное во времени краткое изложение проблем православия в Эстонии от современности до первых дней существования Эстонской Республики. Революция в России, возникновение нашей государственности и Освободительная война положили конец отношениям между Русской Православной Церковью и православными, жившими в Эстонии в период царской России.
Из истории известно, что в 1919 году состоялся первый пленум Эстонской Апостольской Православной Церкви (ЭАПЦ), на котором было принято решение быть независимой и находиться в общении с другими православными общинами на родине.
В 1920 году патриарх Русской православной церкви Тихон объявил ЭАПЦ независимой, и в том же году был избран пожизненно архиепископ Александр, который обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой о каноническом признании. 7 июля 1923 года Вселенский патриарх Константинопольский Мелетий IV своим томосом предоставил ЭАПЦ статус автономной церкви под юрисдикцией Константинопольского патриархата.
В начале советской оккупации 1941 года представителем Московского патриархата Сергием была предпринята попытка объединить ЭАПЦ с Московским патриархатом, но она не увенчалась успехом. Во время немецкой оккупации независимую ЭАПЦ возглавлял митрополит Александр, в то время как большинство русских общин с разрешения немецких властей принадлежали Московскому патриархату через епископа Нарвского Павла.
Незадолго до второй советской оккупации, в 1944 году, митрополит Александр покинул церковь в изгнание, вместе с ним уехали 22 священнослужителя и тысячи православных верующих.
По окончании Второй мировой войны, в марте 1945 года, в Таллинн прибыл представитель Московского Патриархата архиепископ Григорий, который распустил существовавший в Эстонии синод Эстонской Православной Церкви и учредил новое объединение - Епархиальный совет.
В соответствии с Уставом 1935 года Синод ЭПЦ сохранил конституционную преемственность Церкви в изгнании. Поэтому после восстановления независимости Эстонской Республики, в соответствии с Законом о церквях и конгрегациях, стало возможным перерегистрировать Устав ЭАПЦ в Министерстве внутренних дел 11 августа 1993 года. Непрерывность конституционной деятельности ЭАПЦ была признана доказанной всеми судами Эстонской Республики.
20 февраля 1996 года Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил томос ЕАПЦ 1923 года во всех его деталях.
Если Эстонская апостольско-православная церковь, находящаяся в канонической юрисдикции Константинопольского патриархата, также перерегистрировала свои основные документы в соответствии с Законом о церквях и конгрегациях 1993 года, то Православная церковь, находящаяся в юрисдикции Московского патриархата, хотела быть признанной правопреемницей досоветской ЭАПЦ, ее регистрация была заблокирована до 2002 года, когда представители государства и церкви достигли соглашения по тексту церковного устава, в котором не было упоминания об Эстонской православной церкви Московского патриархата как правопреемнице досоветской ЭАПЦ.
За все годы существования Эстонской Республики ни один православный (или любой другой конфессии) храм в Эстонии не был закрыт государством - двери культовых сооружений были и остаются открытыми для членов общин.
Патриарх Русской православной церкви Кирилл неоднократно оправдывал, одобрял или благословлял военную агрессию Российской Федерации против Украины, начавшуюся 24 февраля 2022 года. Со временем послания и призывы становились все более агрессивными.
27 марта 2024 года Всемирное Русский Народный Собор под руководством патриарха Русской православной церкви Кирилла принял документ, в котором говорилось о священной войне против Украины и западного мира, находящегося под влиянием «сатанизма». Это означает агрессивное противостояние европейским ценностям. Как, по мнению Московского патриарха, Украина должна быть частью «Русского мира», так и, согласно заявлению, все так называемое постсоветское пространство, включая Эстонию, входит в сферу влияния Российской Федерации. Согласно этому призыву, Эстония - одно из враждебных государств, которое должно исчезнуть. Патриарх назвал это священной войной и призвал поддержать ее всех православных верующих, принадлежащих к Московскому патриархату, в том числе и в Эстонии.
Это прямо противоречит цели Церкви - провозглашать Евангелие как Благую Весть и источник спасения.
Передача высшим церковным лицом послания, призывающего к агрессии и терроризму, неизбежно бросает тень терроризма на всю руководимую им церковь - Русскую православную церковь, независимо от того, где и в какой стране за пределами России находятся ее приходы и другие конфессиональные структуры.
Народ Эстонии, который хочет жить свободно и мирно в своей вере, должен быть свободен и от того, что лидер его веры в лице патриарха является частью агрессивного террористического государственного аппарата.
Возвращаясь к словам Екклесиаста в начале письма, давайте посмотрим и на другую сторону предложения: «...что будет, то уже было».
В мирные годы нашей страны до Второй мировой войны православные христиане могли мирно жить своей религиозной жизнью как единая каноническая Церковь. Однако разногласия и разное понимание истинной веры на протяжении веков порождались и направлялись Москвой, где не угасает мечта стать Третьим Римом и не выбираются средства для продвижения к этой цели.
С уважением,
Лаури Ляэнеметс
Министр внутренних дел