Глава МВД обратился к православным Эстонии: двери храмов останутся открытыми, но нужно защитить себя от призывов к террору

В своей книге Екклесиаст пишет: «Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было». Первая половина этой фразы - как бы обратное во времени краткое изложение проблем православия в Эстонии от современности до первых дней существования Эстонской Республики. Революция в России, возникновение нашей государственности и Освободительная война положили конец отношениям между Русской Православной Церковью и православными, жившими в Эстонии в период царской России.

Из истории известно, что в 1919 году состоялся первый пленум Эстонской Апостольской Православной Церкви (ЭАПЦ), на котором было принято решение быть независимой и находиться в общении с другими православными общинами на родине.

В 1920 году патриарх Русской православной церкви Тихон объявил ЭАПЦ независимой, и в том же году был избран пожизненно архиепископ Александр, который обратился к Константинопольскому патриарху с просьбой о каноническом признании. 7 июля 1923 года Вселенский патриарх Константинопольский Мелетий IV своим томосом предоставил ЭАПЦ статус автономной церкви под юрисдикцией Константинопольского патриархата.

В начале советской оккупации 1941 года представителем Московского патриархата Сергием была предпринята попытка объединить ЭАПЦ с Московским патриархатом, но она не увенчалась успехом. Во время немецкой оккупации независимую ЭАПЦ возглавлял митрополит Александр, в то время как большинство русских общин с разрешения немецких властей принадлежали Московскому патриархату через епископа Нарвского Павла.