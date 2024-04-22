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ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Осиновский чистит город

Микк Салу
, журналист
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Мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-Демократическая партия).
Мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-Демократическая партия). иллюстрация: Johan Elm
  • Евгению Осиновскому на посту мэра, кажется, ничего не грозит
  • В Таллинне устанавливается новый политический баланс
  • Важно то, что коалиция сможет сделать за короткое время

Первые дни Евгения Осиновского (Социал-демократическая партия) в должности мэра Таллина выдались насыщенными. Вотум недоверия со стороны Центристской партии. Критика того, как были организованы выборы. С другой стороны, новые власти сразу начали принимать решения: закрывают, увольняют, отзывают.

Первая рабочая неделя Евгения Осиновского на посту мэра Таллинна была наполнена событиями, с одной стороны, интересными, но с другой – вполне ожидаемыми. Он был избран мэром с очень небольшим перевесом. То, как его выбирали, было в некотором смысле спорным и также подверглось критике. Конечно же, со стороны Центристской партии: однако, например, и канцлер юстиции Юлле Мадизе осудила практику заполнения бюллетеней по заранее согласованному принципу. Центристская партия сообщила, что рассматривает возможность обращения в суд.

Хорошо, но повлечет ли это какие-либо реальные последствия? Грозит ли что-нибудь Осиновскому в должности мэра или новой правящей в Таллинне коалиции? Ответ, основанный на том, что известно на сегодня: скорее нет или, наиболее вероятно, что нет. Этические соображения и неодобрение – это одно, а юридические последствия – совсем другое дело, и члены таллиннской коалиции вполне уверены, что с точки зрения закона у них порядок.

В четверг таллиннская оппозиция (Центристская партия + EKRE) выдвинула вотум недоверия Евгению Осиновскому. Вотум подписали 39 депутатов. Но даже это, по крайней мере на начальном этапе, похоже, не повлечет никаких реальных последствий.

Если послушать с коалиционных депутатов, то они вполне уверены в себе. «Сохраняем спокойствие», – говорит Карл Сандер Казе («Отечество»). «Все было ожидаемо», – отмечает Пяртель-Пеэтер Пере (Партия реформ) о первой неделе правления. Евгений Осиновский также спокоен: «Все, как и ожидалось. Сохраняем спокойствие. Нужно работать, и депутаты коалиции должны дисциплинированно посещать заседания».

С чисто технической точки зрения в Таллиннской коалиции полагают, что ближайшие недели будут напряженными. Центристская партия полна энергии и делает все, что в ее силах. А что им еще остается? Коалиция должна быть дисциплинированной, и все четыре партии (Социал-демократическая, Партия реформ, «Отечество» и «Ээсти 200») должны приложить усилия, чтобы их представители присутствовали на заседаниях. С депутатами уже поговорили по этому поводу. Планы составлялись и согласовывались. Пере указывает, что один из депутатов их партии даже отменил запланированные на май рабочие поездки, чтобы не возникла ситуация, когда он не сможет присутствовать на заседаниях Таллиннского горсобрания.

Но в долгосрочной перспективе новая коалиция в Таллинне все-таки полагает, что власть Центристской партии будет ослабевать. И политические, и правовые возможности иссякнут. Мотивация снизится. В какой-то момент закончатся и щедрые выходные пособия, выплаченные членами Центристской партии самим себе и своим помощникам – значит, закончатся деньги и придется задуматься о следующих местах работы. В Таллинне устанавливается новый политический баланс.

Сам Евгений Осиновский во время таллиннского переворота вел себя очень спокойно и сдержанно

Сам Евгений Осиновский во время таллиннского переворота вел себя очень спокойно и сдержанно. Не нервничал, не дергался. Можно даже сказать, что стилистически Осиновский он выглядел зрелым государственным деятелем, что, учитывая его молодость (38 лет), могло показаться неожиданным. Однако если принять во внимание, как долго он находится в политике, то, пожалуй, это логично.

В воскресенье в Таллиннском горсобрании, когда Осиновского избирали мэром, можно было с удовольствием понаблюдать за тем, как работают профессиональные политики. Если со стороны это действие выглядело напряженным, – в первом туре не хватило двух голосов, во втором туре не хватило одного голоса, а в третьем голоса с трудом набрались – изнутри все было гораздо определеннее.

Правило 80/20 действует среди политиков точно так же, как и везде. Восемьдесят процентов депутатов сидели за столом в зале и ждали, что будет. Но 20-процентная элита, Осиновский и другие партийные лидеры, действовали. Какие-то телефонные звонки, какие-то экстренные совещания, кого-то куда-то приглашали в какие-то кабинеты для обмена информацией. Никакой паники и метаний не было, только легкая самоирония: «Поднимаемся в гору, с каждым туром прибавляется один голос». Они знали, что нужно делать.

Очевидно, никому не понравится быть избранным с таким незначительным перевесом и с использованием неоднозначных методов (имеется в виду пометка бюллетеней). И критику никто не любит. Но Осиновский - опытный политик и знает, что все это пройдет. Ропот утихнет. СМИ забудут. Структурно метания этой недели в эстонской политике ничего не изменят. Единственное, что имеет значение - чего Осиновский, соцдемы и все остальные (Партия реформ, «Отечество» и «Ээсти 200») смогут сделать и чего добиться в Таллинне в течение полутора лет.

Первая неделя уже позади. Первым решением Осиновский закрыл таллиннские городские СМИ. Члены Центристской партии из различных советов были отозваны. За этим последовали такие новости, как «Таллинн будет расследовать трудовые договоры, заключенные с Эрки Сависааром» и «Айвар Рийсалу подозревается в заключении фиктивного договора». Это, конечно, еще не все. Сам Осиновский говорит: «То, что нам удалось выяснить в первые же дни, подтверждает, что смена власти была необходима».

Резюме Евгения Осиновского

Дата рождения: 15.03.1986

Образование: Тартуский университет, философия. Уорикский университет, философия. Лондонская школа экономики и политических наук, политология.

Политика: Член Социал-демократической партии с 2011 года.

Председатель Социал-демократической партии 2015–2019 гг.

Министр образования и науки 2014–2015 гг.

Министр здравоохранения и труда 2015–2018 гг.

Женат, отец двоих детей.

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