ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Осиновский чистит город

В воскресенье в Таллиннском горсобрании, когда Осиновского избирали мэром, можно было с удовольствием понаблюдать за тем, как работают профессиональные политики. Если со стороны это действие выглядело напряженным, – в первом туре не хватило двух голосов, во втором туре не хватило одного голоса, а в третьем голоса с трудом набрались – изнутри все было гораздо определеннее.

Правило 80/20 действует среди политиков точно так же, как и везде. Восемьдесят процентов депутатов сидели за столом в зале и ждали, что будет. Но 20-процентная элита, Осиновский и другие партийные лидеры, действовали. Какие-то телефонные звонки, какие-то экстренные совещания, кого-то куда-то приглашали в какие-то кабинеты для обмена информацией. Никакой паники и метаний не было, только легкая самоирония: «Поднимаемся в гору, с каждым туром прибавляется один голос». Они знали, что нужно делать.

Очевидно, никому не понравится быть избранным с таким незначительным перевесом и с использованием неоднозначных методов (имеется в виду пометка бюллетеней). И критику никто не любит. Но Осиновский - опытный политик и знает, что все это пройдет. Ропот утихнет. СМИ забудут. Структурно метания этой недели в эстонской политике ничего не изменят. Единственное, что имеет значение - чего Осиновский, соцдемы и все остальные (Партия реформ, «Отечество» и «Ээсти 200») смогут сделать и чего добиться в Таллинне в течение полутора лет.

Первая неделя уже позади. Первым решением Осиновский закрыл таллиннские городские СМИ. Члены Центристской партии из различных советов были отозваны. За этим последовали такие новости, как «Таллинн будет расследовать трудовые договоры, заключенные с Эрки Сависааром» и «Айвар Рийсалу подозревается в заключении фиктивного договора». Это, конечно, еще не все. Сам Осиновский говорит: «То, что нам удалось выяснить в первые же дни, подтверждает, что смена власти была необходима».

Резюме Евгения Осиновского Дата рождения: 15.03.1986 Образование: Тартуский университет, философия. Уорикский университет, философия. Лондонская школа экономики и политических наук, политология. Политика: Член Социал-демократической партии с 2011 года. Председатель Социал-демократической партии 2015–2019 гг. Министр образования и науки 2014–2015 гг. Министр здравоохранения и труда 2015–2018 гг. Женат, отец двоих детей.