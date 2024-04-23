Удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам оказали ощутимое влияние на экономику России и, следовательно, на ее способность вести войну против Украины. На Западе эти удары были встречены неоднозначно. В то время как США призывают Украину прекратить атаки на территории в глубине России, реакция Европы остается сдержанной. Ансельм Шмидт пишет о том, что западным странам по обе стороны Атлантики сейчас самое время признать, что Украине нужно выиграть войну любыми необходимыми средствами.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Страх победы? Неоднозначные реакции Запада на успешные удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и Rus.Postimees.
США официально заявили о своем недовольстве ударами, нанесенными Украиной по России, которые на сегодняшний день оказались одними из самых эффективных. Согласно сообщениям СМИ и заявлениям Джейка Салливана (советник по национальной безопасности США) и Ллойда Остина (министр обороны США), правительство США призвало Украину прекратить серию успешных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Боязнь роста цен на газ и падения рейтинга Байдена во время предстоящей президентской кампании, а также нелепые предупреждения о предполагаемой дальнейшей «эскалации», ставят Украину перед неразрешимой дилеммой. Несмотря на то, что президент Владимир Зеленский публично опроверг заявления США, указав, что в этих ударах используется только оружие украинского производства, количество ударов значительно уменьшилось с тех пор, как критика со стороны США просочилась в прессу.
В условиях тупиковой ситуации на фронте и недостаточности военной помощи со стороны США Украина только недавно начала наносить России удары по тем местам, которые действительно причиняют боль. Экономические последствия этих ударов стали ощутимы немедленно и дают редкий проблеск надежды на то, что Украина сможет перехватить инициативу, несмотря на постоянную нехватку поставок оружия. Однако в Украине и Европейском союзе также сохраняется надежда на то, что в ближайшие дни США проведут через все необходимые инстанции и процедуры закон о помощи и разблокируют поддержку Украине.
Трамп как символ катастрофы
С другой стороны, президентство Трампа стало бы катастрофой для Украины, поскольку бывший президент уже пообещал положить конец войне. Он планирует предоставить России то, чего она хочет - сдачу украинской территории по цене временного мира, во время которого Путин, несомненно, попытается сделать все, чтобы будущие нападения на Украину оказались более успешными. Это совершенно абсурдный план, на который Киев не сможет согласиться.
Российское правительство вместе с его элитой и военным аппаратом полностью зависит от доходов, получаемых от ископаемого топлива, ведь это та самая легкая прибыль, позволяющая откладывать давно обещанную трансформацию экономики. С момента прихода Путина к власти модернизация российской экономики превратилась в фарс. «Российская кремниевая долина» в подмосковном Сколково и немногие другие знаковые проекты приносят только одно: больше денег налогоплательщиков, которые элиты могут украсть.
Даже скромное обновление существующей индустрии в разрушающемся секторе было внезапно остановлено из-за санкций, которые не дали получить необходимые знания, а также крупные механические детали в нужном количестве. Российская экономика сегодня, может, и способна поддерживать нынешние темпы полномасштабного вторжения, но ей трудно обеспечить население такими простыми продуктами, как например, яйца. В будущем эти проблемы будут расти в геометрической прогрессии. Вне зависимости от исхода войны, в ближайшие десятилетия, видимо, ничего не облегчит для России такие проблемы, как массовое старение населения, утечка мозгов и рабочей силы, коррупция и углеродная зависимость российской экономики.
Слабое место
Украина выявила это слабое место и умело воспользовалась им. Согласно оценкам, украинские удары, возможно, привели к сокращению производства на российских нефтеперерабатывающих заводах более чем на 15%. Ремонт займет значительное время, что усугубляется санкциями, которые снижают доступность крупных запасных частей и сложных технологий.
Россия - один из крупнейших в мире производителей нефти. Она в значительной степени зависит от нефтеперерабатывающих заводов по переработке сырой нефти в различные нефтепродукты, такие как бензин, дизельное топливо и авиатопливо. Удар, нанесенный Украиной по этой жизненно важной отрасли, можно ощутить сразу - как по росту цен внутри страны, так и по снижению прибыли на международном рынке. Для Украины эти удары стратегически важны, поскольку снижение прибылей российского государства и его олигархов напрямую ограничивает возможности России вести агрессивную войну против Украины и ее невинных жителей.
В то же время эти нападения являются еще одной демонстрацией украинской изобретательности и того, как украинские вооруженные силы могут использовать свои относительно скромные возможности для достижения наибольшего эффекта. Это отражают и успехи Украины в Черном море, где она объединила классическое оружие с новыми технологиями, чтобы продемонстрировать мощь оружия украинского производства.
Украина потопила «Москву», освободила Змеиный остров и уничтожила российский Черноморский флот с помощью ракет и беспилотных летательных аппаратов. Подобные инновации используются и для атаки российских нефтеперерабатывающих заводов: легкие самолеты переоборудовали в новейшие дроны-камикадзе для нанесения ударов на расстоянии 1000 км от границы. Украина не полагается на другие страны (например, Иран) для производства своих беспилотников и делает все сама.
Стратегический подрыв экономики
Партнеры Украины, соответственно, не могут накладывать никаких ограничений на использование беспилотников на территории России. Хотя даже при использовании западного оружия, у нас не должно возникать вопросов в законности украинских ударов по российской территории.
Несмотря на то, что точечные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам являются маленькими по сравнению с масштабными атаками России на гражданскую инфраструктуру, они представляют собой стратегический ответ, направленный на подрыв основы экономики России. В то время как Россия без разбора наносит удары по гражданским районам и критически важной инфраструктуре на украинской территории (включая больницы, школы и жилые кварталы), действия Украины были просчитанными и точными.
Сосредоточившись на ключевых элементах экономической инфраструктуры России, Украина стремится подорвать способность России поддерживать свою военную агрессию. Этот асимметричный подход подчеркивает нравственность, находчивость и решимость Украины защитить себя от превосходящих сил противника, даже перед лицом непрекращающихся нападений на ее гражданское население.
Интересно, что реакция ЕС на украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам в центральной России была более сдержанной, чем у других западных стран. Дело в том, что Европа уже справилась со своей зависимостью от российских нефтепродуктов и смогла адаптироваться, радикально преобразовав свой энергетический сектор.
До полномасштабного вторжения около трети нефтепродуктов на европейском рынке поставлялись из России. В феврале 2023 года ЕС запретил их импорт в рамках шестого пакета санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Сегодня цены на природный газ, сырую нефть и продукты их переработки очень далеки от цен сразу после неудачной попытки России захватить Киев.
Робость США
Географическая близость и страх стран Балтии, Польши и Финляндии перед тем, что они могут стать следующими жертвами российской агрессии, объясняют молчаливое одобрение украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Однако сегодня кажется, что США ведут себя более робко по сравнению с остальными западными союзниками.
В то время как украинские вооруженные силы продолжают бороться за свой суверенитет, независимость и жизнь, в условиях постоянной нехватки боеприпасов и снаряжения, военная помощь США Украине еще не прошла все стадии утверждения. Задержка с предоставлением жизненно важной помощи ставила под сомнение приверженность США к решающей победе. Поражала и несоответствие критики украинских ударов и неспособность ускорить предоставление столь необходимой помощи. Это кажущееся нежелание вносить свой вклад резко контрастировало с прошлой риторикой США. Ведь раньше американцы часто критиковали нежелание своих союзников по НАТО выделять достаточно средств на военные расходы по сравнению с вкладом США.
Тем не менее, даже в Европе некоторые ключевые политические игроки, похоже, по-прежнему считают однозначную победу Украины риском, который сложно просчитать. Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает препятствовать поставкам немецких ракет дальнего радиуса Taurus Украине, используя те же самые аргументы, которые ранее препятствовали поставкам современных боевых танков и истребителей. В то время как Великобритания и Франция уже давно выполнили поставку своих ракет Storm Shadow и Scalp, США оказались более осторожными и поставили лишь несколько своих ракет ATACMS.
Подверженность пропаганде
Из-за Шольца и социал-демократов, Германия до сих пор так и не предоставила Украине ни одной ракеты дальнего радиуса действия, несмотря на решительную поддержку поставок как можно большего количества ракет в Украину ее партнеров по коалиции.
Правительствам западным стран по обе стороны Атлантики пора перестать колебаться и поддаваться российской пропаганде, угрожающей «эскалацией». Германия должна поставить ракеты дальнего радиуса действия, например, те же Taurus, а республиканцы в США должны окончательно образумиться и продолжить военную поддержку Украины. Настало время сделать шаг вперед и дать Украине то, чего она хочет.
Также настало время усилить экономические санкции и обеспечить их соблюдение, для того чтобы еще больше ограничить способность России вести войну. Но самое главное здесь то, что нам пришло время признать: Украина должна выиграть войну всеми необходимыми средствами. Как в случае с ударами по нефтеперерабатывающим заводам в центральной части России, Украина имеет право атаковать российскую экономику там, где Украина сочтет нужным, и там, где это нанесет России наибольший ущерб.