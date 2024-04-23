Стратегический подрыв экономики

Партнеры Украины, соответственно, не могут накладывать никаких ограничений на использование беспилотников на территории России. Хотя даже при использовании западного оружия, у нас не должно возникать вопросов в законности украинских ударов по российской территории.

Несмотря на то, что точечные удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам являются маленькими по сравнению с масштабными атаками России на гражданскую инфраструктуру, они представляют собой стратегический ответ, направленный на подрыв основы экономики России. В то время как Россия без разбора наносит удары по гражданским районам и критически важной инфраструктуре на украинской территории (включая больницы, школы и жилые кварталы), действия Украины были просчитанными и точными.

Сосредоточившись на ключевых элементах экономической инфраструктуры России, Украина стремится подорвать способность России поддерживать свою военную агрессию. Этот асимметричный подход подчеркивает нравственность, находчивость и решимость Украины защитить себя от превосходящих сил противника, даже перед лицом непрекращающихся нападений на ее гражданское население.

Интересно, что реакция ЕС на украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам в центральной России была более сдержанной, чем у других западных стран. Дело в том, что Европа уже справилась со своей зависимостью от российских нефтепродуктов и смогла адаптироваться, радикально преобразовав свой энергетический сектор.