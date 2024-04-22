В Таллинне ищут 12-летнюю девочку

Близкие девочки сообщили, что с 19 апреля Элийзе не появлялась дома, - в центре Таллинна - ее мобильный телефон выключен. Девочка может перемещаться в округе Юлемисте, Сикупилли, Балтийского вокзала и Кесклинна.

Рост Элийзе - 150 см, она среднего телосложения, у нее длинные темные волосы и карие глаза. Когда она уходила из дома, на ней была розовая куртка Nike и черная обувь Nike.

Полиция просит всех, кто видел девочку или располагает информацией о ее местонахождении, звонить по номеру 112.