В понедельник президент Алар Карис провозгласил недавно принятые парламентом законы, которые касаются детей украинских военных беженцев, деятельности Кайтселийта, раскрытия налоговой информации транснациональных компаний, выдачи временного проездного документа, универсальной услуги по продаже электроэнергии и надежности поставок электроэнергии.
Президент Эстонии провозгласил семь новых законов
Поправки к провозглашенным законам также касаются маркировки изделий из драгоценных металлов и возможности работы во время длительной болезни.
Как напомнила пресс-служба канцелярии президента, глава государства провозгласил инициированный правительством и принятый Рийгикогу Закон о внесении изменений в Закон о детских дошкольных учреждениях, Закон о профессиональных учебных заведениях и в Закон об основной школе и гимназии; поправки позволят исключать из школ и детских садов детей военных беженцев из Украины, которые покинули Эстонию, не уведомив об этом соответствующее учебное заведение.
Президент также утвердил инициированный правительством Закон о внесении изменений в Закон о Кайтселийте, который приведет правовое регулирование Кайтселийта в соответствие с современными требованиями. Закон в новой редакции позволит действующим членам Кайтселийта для повышения возможностей реагирования хранить дома больше боеприпасов. В то же время, будут установлены более жесткие требования в отношении места хранения и надзора за ним. Помимо этого, закон упростит порядок медицинского освидетельствования членов Кайтселийта.
Алар Карис провозгласил инициированный правительством Закон о внесении дополнений в Закон об обмене налоговой информацией, Закон о налогообложении и в Закон о подоходном налоге. Поправки перенимают изменения в директиве ЕС, согласно которым определенные виды крупных концернов в дальнейшем будут обязаны обнародовать информацию об оплаченном подоходном налоге и касающуюся этого дополнительную информацию в отдельном отчете. Директива призвана повысить прозрачность деятельности транснациональных концернов и пресечь уклонение от уплаты налогов.
Президент также утвердил инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о медицинском страховании и, в связи с этим, в другие законы. Новый законодательный акт позволит лицу, находящемуся на долгосрочном больничном, работать в условиях, приспособленных к его состоянию здоровья. Согласно прежней версии закона, находящееся на больничном лицо не могло работать и получать облагаемый социальным налогом доход в период освобождения от работы.
Алар Карис провозгласил инициированный правительством проект закона о внесении изменений в статью 11 Закона о документах, удостоверяющих личность; он позволит человеку, оказавшемуся в иностранном государстве без проездного документа, получить необходимое для возвращения в Эстонию свидетельство о возвращении или разрешение на возвращение без необходимости посещать для этого иностранное представительство или почетное консульство Эстонии. Законопроект создает возможности для дистанционного установления личности ходатайствующего и передачи свидетельства о возвращении или разрешения на возвращение посредством курьерской почты.
Президент в понедельник утвердил инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон о рынке электроэнергии и в другие законы (упразднение универсальной услуги и обеспечение надежности снабжения); изменения призваны завершить оказание универсальной услуги электроэнергии и повысить надежность энергоснабжения. Отмена услуги позволит понизить для ее клиентов цену на электроэнергию. Согласно законопроекту, отмена универсальной услуги запланирована на 1 июля 2024 года.
В ходе второго чтения законопроект был дополнен положением, цель которого - обеспечить бесперебойное оказание универсальной или общей услуги. Поправка позволяет предприятиям распределительной сети в случае провала тендера назначить временного продавца электричества до тех пор, пока продавец не будет найден при помощи нового государственного тендера.
Алар Карис утвердил инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об изделиях из драгоценных металлов, Закон о государственных пошлинах и в Закон о безопасности оборудования (363 SE); в новой редакции закон призван упразднить ставшие неоправданными ограничения для изготовителей, импортеров и продавцов изделий из серебра и золота. Законопроект позволит представлять данные об именном знаке в электронном виде и продлевать действие регистрации на десять лет (в настоящий момент - на один год). Также упразднено требование о предоставлении физических образцов и сокращен объем данных, которые необходимо предоставлять на документе о продаже. Например, в будущем не надо будет указывать информацию о массе изделия.
Еще один утвержденный президентом закон - Закон о внесении изменений в Закон о медицинском страховании и другие связанные с ним законы позволит людям, находящимся в долгосрочном отпуске по болезни, продолжать работать на адаптированных условиях.
Согласно новой версии закона, после 60 дней отпуска по болезни работник сможет работать на адаптированных для здоровья условиях, например, неполный рабочий день или выполняя более легкие обязанности. Одновременно с больничным листом можно будет получать услуги службы занятости для поддержания трудоспособности и компенсацию из Кассы здоровья за потерю заработка.
Кроме того, поправка разрешает 60-дневный отпуск для родителей, у детей которых было диагностировано серьезное заболевание.
Поправки с 2025 года предусматривают новое дополнительное положение о возмещении расходов на лекарства и медицинские изделия. Отныне при определении права на получение пособия на лекарства и медицинские изделия будет учитываться стоимость доли пациента в совместной с Больничной кассой оплате как лекарств, так и медицинских изделий.
Кроме того, социальные налоговые льготы будут распространены на все пособия по временной нетрудоспособности, когда работодатель желает добровольно компенсировать потерю заработка во время отпуска по болезни или перерыва в работе.