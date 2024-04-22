Президент Эстонии провозгласил семь новых законов

Алар Карис утвердил инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об изделиях из драгоценных металлов, Закон о государственных пошлинах и в Закон о безопасности оборудования (363 SE); в новой редакции закон призван упразднить ставшие неоправданными ограничения для изготовителей, импортеров и продавцов изделий из серебра и золота. Законопроект позволит представлять данные об именном знаке в электронном виде и продлевать действие регистрации на десять лет (в настоящий момент - на один год). Также упразднено требование о предоставлении физических образцов и сокращен объем данных, которые необходимо предоставлять на документе о продаже. Например, в будущем не надо будет указывать информацию о массе изделия.

Еще один утвержденный президентом закон - Закон о внесении изменений в Закон о медицинском страховании и другие связанные с ним законы позволит людям, находящимся в долгосрочном отпуске по болезни, продолжать работать на адаптированных условиях.

Согласно новой версии закона, после 60 дней отпуска по болезни работник сможет работать на адаптированных для здоровья условиях, например, неполный рабочий день или выполняя более легкие обязанности. Одновременно с больничным листом можно будет получать услуги службы занятости для поддержания трудоспособности и компенсацию из Кассы здоровья за потерю заработка.

Кроме того, поправка разрешает 60-дневный отпуск для родителей, у детей которых было диагностировано серьезное заболевание.

Поправки с 2025 года предусматривают новое дополнительное положение о возмещении расходов на лекарства и медицинские изделия. Отныне при определении права на получение пособия на лекарства и медицинские изделия будет учитываться стоимость доли пациента в совместной с Больничной кассой оплате как лекарств, так и медицинских изделий.

Кроме того, социальные налоговые льготы будут распространены на все пособия по временной нетрудоспособности, когда работодатель желает добровольно компенсировать потерю заработка во время отпуска по болезни или перерыва в работе.