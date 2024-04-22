ОСТОРОЖНО! ⟩ Мошенники требуют от имени Omniva плату за обслуживание

Речь идет о массовой рассылке: письма отправляются и тем, кто в последнее время не заказывал посылки. За свои, так сказать, «услуги», злоумышленники требуют 3,80 евро.

Одно такое письмо было также пришло на общий адрес электронной почты Postimees.

При нажатии кнопки «Нажмите, чтобы оплатить доставку» открывается веб-ссылка, которая на первый взгляд может показаться подлинной, поскольку снабжена очень похожим на настоящий логотипом Omniva.

Однако в адресной строке видно, что это не страница Omniva, а нечто подозрительное: securewebhub.com/omni/ee.

Фото: Kuvatõmmis petukirjast.

Omniva: ведем разъяснительную работу

Менеджер компании по связям со СМИ Реэлика Лепп рассказала о том, что Omniva постоянно информирует о происходящем общественность в социальных сетях и на собственном вебсайте.

По ее словам, многие жители Эстонии знают о применяемых мошенниками схемах.

Тем не менее, все новые и новые люди становятся жертвами жуликов.

«Самая уязвимая целевая группа - это, безусловно, пожилые люди», - делится подробностями Лепп.

В случае, если вам пришло подобное письмо, всегда стоит сначала проверить имя отправителя, затем адрес и домен (веб-адрес, как правило, не будет иметь никакого отношения к Omniva), напоминает Реэлика Лепп.