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Москвича приговорили к пяти годам принудительных работ за интервью «Радио Свобода»

BBC News Русская служба
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Юрий Коховец отвечает на вопросы корреспондентов «Радио Свобода», лето 2022 года.
Юрий Коховец отвечает на вопросы корреспондентов «Радио Свобода», лето 2022 года. Фото: SOTAVISION

Останкинский суд Москвы приговорил жителя Москвы Юрия Коховца к пяти годам принудительных работ по делу о «военных фейках», которое было возбуждено из-за уличного опроса о войне в Украине. Москвичи в этом интервью говорили в том числе об убийствах мирных жителей Бучи.

Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны».

Ранее прокурор запросила обвиняемому пять с половиной лет колонии. По данным «Медиазоны», прокурор посчитала смягчающим обстоятельством частичное признание вины Коховцом.

Дело против 38-летнего москвича было возбуждено из-за его участия в уличном опросе, который летом 2022 года проводило «Радио Свобода».

Корреспондент спрашивал прохожих, нужна ли, по их мнению, «разрядка напряженности между Россией и странами НАТО». Коховец говорил, что Россия ответственна за развязывание войны в Украине и что российское руководство должно остановить эту войну.

«Все это надо останавливать - у нас один человек может остановить. Как только он это остановит, у нас и разрядка будет в отношениях с НАТО и со всеми другими странами. Надо заканчивать все эти действия, и все», - сказал Коховец.

Кроме того, Юрий Коховец в интервью упомянул о событиях в Буче весной 2022 году. «Наше правительство говорит, что оно хочет с националистами бороться, но бомбит торговые центры, в Буче мирных жителей наши военные из Бурятии, из Дагестана расстреливали - вообще без причин», - сказал Юрий Коховец (цитата по «Медиазоне»).

Власти России отрицают причастность российских военных к многочисленным жертвам оккупации в городе Буча в Киевской области.

О том, что на Коховца возбудили уголовное дело по статье о «военных фейках», стало известно в марте 2023 года.

В апреле прошлого года обвинение ужесточили - Коховцу вменили в вину распространение фейков по мотивам ненависти либо вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). В такой формулировке обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Обвинение переквалифицировали после лингвистической экспертизы, которую провела учительница математики Наталья Крюкова и переводчик Александр Тарасов - они же были авторами экспертизы в деле по ликвидации «Мемориала», отмечает «Медиазона».

По версии следствия, Коховец распространял заведомо ложную информацию о действиях российской армии в Буче, Кременчуге и о «проведении специальной военной операции методами агрессивной войны».

Свидетелем обвинения, по данным «Медиазоны», выступал сотрудник «Жилищника» Радик Габитов, которого, как утверждается, сильно возмутила реплика Коховца в уличном опросе «Радио Свободы». Показания против Коховца он дал спустя девять месяцев после публикации интервью.

В ходе прений адвокат Коховца Елена Шереметьева подчеркнула, что ее подзащитный не испытывал никакой политической ненависти, он просто высказывал свое мнение, пишет телеграм-канал SOTA. По мнению Шереметьевой, лингвистическая экспертиза Крюковой и Тарасова была проведена незаконно.

Сам Коховец ранее частично признал вину, заявив, что не согласен с пунктом о политической ненависти. В своем последнем слове он подчеркнул, что не считает, что в его действиях есть состав преступления. «Прошу назначить наказание в виде штрафа, не связанное с лишением свободы», - цитирует Коховца SOTA.

«Я очень сожалею, что согласился дать интервью «Радио Свобода» летом прошлого года, я не думал о таких последствиях. О том, что эти сведения не соответствуют действительности, я не знал, всю информацию тогда получал на YouTube», - цитирует его «Медиазона».

BBC
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