Москвича приговорили к пяти годам принудительных работ за интервью «Радио Свобода»

Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны».

Ранее прокурор запросила обвиняемому пять с половиной лет колонии. По данным «Медиазоны», прокурор посчитала смягчающим обстоятельством частичное признание вины Коховцом.

Дело против 38-летнего москвича было возбуждено из-за его участия в уличном опросе, который летом 2022 года проводило «Радио Свобода».

Корреспондент спрашивал прохожих, нужна ли, по их мнению, «разрядка напряженности между Россией и странами НАТО». Коховец говорил, что Россия ответственна за развязывание войны в Украине и что российское руководство должно остановить эту войну.

«Все это надо останавливать - у нас один человек может остановить. Как только он это остановит, у нас и разрядка будет в отношениях с НАТО и со всеми другими странами. Надо заканчивать все эти действия, и все», - сказал Коховец.

Кроме того, Юрий Коховец в интервью упомянул о событиях в Буче весной 2022 году. «Наше правительство говорит, что оно хочет с националистами бороться, но бомбит торговые центры, в Буче мирных жителей наши военные из Бурятии, из Дагестана расстреливали - вообще без причин», - сказал Юрий Коховец (цитата по «Медиазоне»).

Власти России отрицают причастность российских военных к многочисленным жертвам оккупации в городе Буча в Киевской области.

О том, что на Коховца возбудили уголовное дело по статье о «военных фейках», стало известно в марте 2023 года.