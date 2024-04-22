Swedbank: гендерный разрыв в оплате труда продолжает сокращаться

Если разрыв в заработной плате в Эстонии самый большой в Европе, то пенсионный разрыв - самый маленький. Это связано с высоким уровнем занятости и длительным стажем работы женщин Эстонии. Последнее отчасти является результатом государственных пособий на воспитание детей. В Эстонии предусмотрен длительный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.

Разрыв в оплате труда значительно сократился в прошлом году

Разница между зарплатами мужчин и женщин в прошлом году сократилась почти на 5 процентных пунктов. В 2023 году значительно выросли зарплаты учителей, работников культуры и медицинского персонала - это профессии, в которых работает много женщин. В то же время низкий спрос привел к снижению рабочей нагрузки и замедлению роста заработной платы в промышленности и строительстве, где доминируют мужчины.

В этом году разрыв в заработной плате продолжит сокращаться. Проблемы в промышленности и строительстве, однако, продолжаются. В ИТ-сфере рост зарплат также медленнее, чем раньше.

Разрыв в заработной плате также сокращается за счет быстрого повышения минимальной заработной платы, поскольку именно женщины в основном получают минимальную заработную плату.

Однако до достижения государственного целевого показателя разницы в оплате труда (5 процентов) еще предстоит пройти много лет, поскольку практика оплаты труда и гендерные стереотипы меняются медленно.