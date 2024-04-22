Финский госдолг растет быстрее эстонского

Перевод: Павел Соболев

В зоне евро величина долга правительственного сектора составила в среднем 88,6 процента, а в ЕС в целом - 81,7 процента. По данным Евростата, по сравнению с четвертым кварталом прошлого года долг госсектора снизился на 2,2 пункта в еврозоне и на 1,7 процента - в целом в Евросоюзе.

Долг государственного сектора по отношению к ВВП был самым высоким в Греции, где он достиг 161,9 процента. Следом идет Италия с 137,3 процента и Франция с 110,6 процента. По самой низкой долговой нагрузке за Эстонией следуют Болгария с 23,1 процента и Люксембург с 25,7 процента.

По сравнению с третьим кварталом соотношение долга к ВВП увеличилось в десяти странах-членах ЕС, больше всего, на 2,1 пункта, в Болгарии, на 1,6 пункта - в Латвии, на 1,5 пункта - в Финляндии и на 1,4 пункта - в Эстонии.

Правительство Финляндии объявило на прошлой неделе, что страна уволит сотни государственных служащих и повысит налоги. Кроме того, планируется повысить налог с оборота до 25 процентов. В то же время в Финляндии есть несколько групп товаров, облагаемых в порядке исключения более низкой ставкой налога. Например, налог с оборота на продукты питания составляет 14 процентов.