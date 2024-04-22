Все в отпуск! ⟩ airBaltic запускает из Таллинна новый интересный маршрут

Кроме того, в августе крупнейшая в странах Балтии авиакомпания собирается уплотнить расписание на линиях Таллинн-Лондон и Таллинн-Париж.

Так, дополнительные рейсы в Лондон будут осуществляться из Таллинна с 4 августа по 4 сентября, в Париж - с 6 августа по 3 сентября.

Пальма-де-Майорка, столица Балеарских островов (Испания), известна своими живописными видами и богатым историческим наследием.

Город, который называют жемчужиной Средиземноморья благодаря уникальным памятникам архитектуры, расположен в одноименной бухте.

Климат на Балеарских островах мягкий и летом, и зимой - среднегодовая температура составляет около 18°C, что, безусловно, понравится любителям пляжного отдыха.