«Нас ждет тяжелый период, но Украина не проиграет». Интервью главы ГУР Кирилла Буданова Би-би-си

Кирилл Буданов: Ну, когда уйду, тогда и буду думать. Мне здесь нравится.

Би-би-си: А с чем связано ваше поступление в Острожскую академию?

Кирилл Буданов: Учеба - а что же тут удивительного? Я постоянно стараюсь заниматься самообучением и повышением уровня образования. Это не единственное образование. Я недавно закончил курсы в Киево-Могилянской академии - Школа стратегического архитектора. Я, когда возможно, всегда занимаюсь образованием.

Би-би-си: О политике не думаете?

Кирилл Буданов: Ну, точно рано. Не то время. Сейчас война.

Би-би-си: А как вы отдыхаете вообще?

Кирилл Буданов: Никак. Это большая проблема, я это осознаю, но никак.

Про Telegram

Би-би-си: Вы недавно говорили о том, что Telegram является проблемой для Украины.

Кирилл Буданов: Могу снова вам это повторить. Это огромная проблема.

Би-би-си: И что с этим сделать?

Кирилл Буданов: Или, как говорится, упорядочить это все - навести в этом порядок, хотя бы законодательно заставить всех зарегистрироваться, чтобы было понятно, кто за каким медиа-ресурсом, а Telegram уже точно статус медиа приобрел. Нет вопроса влияния или давления - вопрос же не в этом. Если ты хочешь доказывать свою позицию - а она может кому-то не нравиться, и это нормально в демократическом обществе - неси ответственность. Почему ты боишься сказать, кто ты?

Би-би-си: Это вы об анонимных телеграмм-каналах?