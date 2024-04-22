Командующий Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил в программе Vikerraadio, что в ближайшие два года расходы на оборону Эстонии могли бы быть увеличены до пяти процентов ВВП, чтобы закупить необходимые боеприпасы на сумму 1,5 миллиарда евро, что позволило бы вести войну с противником на расстоянии.
Командующий Сил обороны Эстонии: расходы на оборону могли бы быть увеличены до пяти процентов ВВП (2)
«В последующие годы бюджет на оборону Эстонии должен стать значительно больше, чем сейчас, а затем его снова можно будет уменьшить, так как мы понимаем, сколько денег нам требуется на закупки, а сколько на содержание. Пять процентов не должны стабильно сохраняться в течение следующих десяти лет. Возможно, пять процентов ВВП потребуются только в течение следующих двух лет», - сказал Херем. По его словам, речь будет идти не о простом запросе дополнительных денег, а о конкретно операционализированной потребности.
«Если российские войска уйдут из Украины, на подготовку будет несколько лет. Я думаю, что у нас может быть не больше трех лет. Мы сделали расчеты, но 1,5 миллиарда евро боеприпасов все равно будет не хватать», - сказал Херем.
18 апреля Херем заявил на общем собрании Эстонской академии наук, что никакой военной угрозы за границей не таится. По мнению Херема, подготовка к войне - это прежде всего принятие решений. «Каждое правительство и командующий Сил обороны, независимо от политической партии, пытаются отложить эти решения, потому что это экономически вредно и психологически непредсказуемо», - сказал он.
В своем выступлении на прошлой неделе Херем также затронул тему военной техники и заявил, что Эстонии нужно больше оружия. «Эстонии нужно то, что будет взрываться. Нам этого не хватает, и даже если бы у нас были деньги, некоторые вещи мы смогли бы получить лишь в 2028-2029 годах. Я думаю, что сейчас может быть уже слишком поздно и безответственно», - сказал он.
«Мы можем мечтать о передовых технологиях в 2029 году, но в 2027 году они нам могут уже не понадобиться», - добавил Херем.
19 апреля Postimees писал, что согласно осеннему соглашению расходы Эстонии на оборону в 2024-2027 годах составят более трех процентов ВВП, или в общей сложности более 5,6 миллиарда евро.
Поскольку весенние экономические прогнозы были более пессимистичными по сравнению с предположениями стратегии госбюджета, деньги, которые Минобороны получит за эти три процента, также уменьшатся.
Согласно прогнозу ВВП на начало апреля, Министерство обороны будет терять почти 60 миллионов евро каждый год, то есть в общей сложности около 170-180 миллионов евро за три следующих года.
Министр обороны Ханно Певкур заявил тогда Postimees, что вопрос заключается в том, нужно ли сокращать или откладывать закупки, запланированные на следующие четыре года, если экономический прогноз осенью все равно останется таким же, как и весной.