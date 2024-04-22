«В последующие годы бюджет на оборону Эстонии должен стать значительно больше, чем сейчас, а затем его снова можно будет уменьшить, так как мы понимаем, сколько денег нам требуется на закупки, а сколько на содержание. Пять процентов не должны стабильно сохраняться в течение следующих десяти лет. Возможно, пять процентов ВВП потребуются только в течение следующих двух лет», - сказал Херем. По его словам, речь будет идти не о простом запросе дополнительных денег, а о конкретно операционализированной потребности.

«Если российские войска уйдут из Украины, на подготовку будет несколько лет. Я думаю, что у нас может быть не больше трех лет. Мы сделали расчеты, но 1,5 миллиарда евро боеприпасов все равно будет не хватать», - сказал Херем.

18 апреля Херем заявил на общем собрании Эстонской академии наук, что никакой военной угрозы за границей не таится. По мнению Херема, подготовка к войне - это прежде всего принятие решений. «Каждое правительство и командующий Сил обороны, независимо от политической партии, пытаются отложить эти решения, потому что это экономически вредно и психологически непредсказуемо», - сказал он.