Маргот Роозе («Ээсти 200»), новый вице-мэр Таллинна по вопросам предпринимательства, рассказала на телеканале ETV в программе Terevisioon, что город следит за платформами заказа еды и за тем, чтобы алкогольные напитки не попадали в руки несовершеннолетних, пишет ERR.
Новый вице-мэр Таллинна: город следит, чтобы подростки не заказывали курьерскую доставку алкоголя
Роозе уточнила, что речь идет о платформах Bolt и Wolt. Ведущий спросил, не является ли это вопросом общегосударственного регулирования.
«В какой-то степени это общегосударственный вопрос, но местные власти все равно должны проводить такой контроль. Здесь сотрудничество ведется с полицией и с муниципальной полицией», - сказала Роозе.
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