Новый вице-мэр Таллинна: город следит, чтобы подростки не заказывали курьерскую доставку алкоголя

Маргот Роозе («Ээсти 200»), новый вице-мэр Таллинна по вопросам предпринимательства, рассказала на телеканале ETV в программе Terevisioon, что город следит за платформами заказа еды и за тем, чтобы алкогольные напитки не попадали в руки несовершеннолетних, пишет ERR.