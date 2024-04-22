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Новый вице-мэр Таллинна: город следит, чтобы подростки не заказывали курьерскую доставку алкоголя

rus.postimees.ee
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Маргот Роозе.
Маргот Роозе. Фото: Mihkel Maripuu

Маргот Роозе («Ээсти 200»), новый вице-мэр Таллинна по вопросам предпринимательства, рассказала на телеканале ETV в программе Terevisioon, что город следит за платформами заказа еды и за тем, чтобы алкогольные напитки не попадали в руки несовершеннолетних, пишет ERR.

Роозе уточнила, что речь идет о платформах Bolt и Wolt. Ведущий спросил, не является ли это вопросом общегосударственного регулирования.

«В какой-то степени это общегосударственный вопрос, но местные власти все равно должны проводить такой контроль. Здесь сотрудничество ведется с полицией и с муниципальной полицией», - сказала Роозе.

Подробности читайте на новостном портале ERR.

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