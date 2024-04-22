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Карис о будущем ЭПЦ МП: наше государство не закрывает храмы и не разгоняет религиозные собрания

Андрес Эйнманн
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Лаури Ляэнеметс и Алар Карис. 22 апреля 2024 года. Таллинн.
Лаури Ляэнеметс и Алар Карис. 22 апреля 2024 года. Таллинн. Фото: Presidendi kantselei

В понедельник президент Алар Карис, обсуждая с министром внутренних дел Лаури Ляэнеметсом (Социал-демократическая партия) в Кадриорге вопрос об Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), заявил, что каждый житель Эстонии должен иметь возможность ходить в церковь и быть активным в своей общине.

Перевод: Павел Соболев

«Наше государство не закрывает церковные здания и не разгоняет собрания», - сказал президент.

То же самое подтвердил и Ляэнеметс, но отметил, что свободой вероисповедания нельзя оправдывать военные преступления.

«То, что происходит в Украине, является преступлением против украинского государства и его народа. Это отказ от принципов добра и милосердия, это выбор в пользу зла и насилия. Лояльный Кремлю церковный лидер, который оправдывает и даже провоцирует войну, начатую Кремлем, и который поддерживает агрессию России против соседней страны, также бросает тень и на эстонских православных. Этот отблеск несправедлив по отношению к нашим соотечественникам», - заявил президент.

По мнению Кариса, в целях избавления от подобной несправедливости будут найдены решения, которые дадут здесь прихожанам важную для Эстонии свободу вероисповедания, мысли и совести, которая будет далека от образа мышления, предусматривающего поддержку войны, навязываемую издалека.

Ляэнеметс пообещал, что эстонское государство будет хорошим партнером для православных общин в поиске таких решений.

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