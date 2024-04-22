Карис о будущем ЭПЦ МП: наше государство не закрывает храмы и не разгоняет религиозные собрания

Перевод: Павел Соболев

«Наше государство не закрывает церковные здания и не разгоняет собрания», - сказал президент.

То же самое подтвердил и Ляэнеметс, но отметил, что свободой вероисповедания нельзя оправдывать военные преступления.

«То, что происходит в Украине, является преступлением против украинского государства и его народа. Это отказ от принципов добра и милосердия, это выбор в пользу зла и насилия. Лояльный Кремлю церковный лидер, который оправдывает и даже провоцирует войну, начатую Кремлем, и который поддерживает агрессию России против соседней страны, также бросает тень и на эстонских православных. Этот отблеск несправедлив по отношению к нашим соотечественникам», - заявил президент.

По мнению Кариса, в целях избавления от подобной несправедливости будут найдены решения, которые дадут здесь прихожанам важную для Эстонии свободу вероисповедания, мысли и совести, которая будет далека от образа мышления, предусматривающего поддержку войны, навязываемую издалека.

Ляэнеметс пообещал, что эстонское государство будет хорошим партнером для православных общин в поиске таких решений.