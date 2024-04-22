Работа ⟩ Telia начинает масштабный набор ИТ-специалистов

Telia также является одной из крупнейших компаний по разработке программного обеспечения в Эстонии – в штате Telia заняты порядка 300 ИТ-специалистов.

По словам руководства, предприятие планирует пополнить свою команду разработчиков, чтобы и впредь предлагать клиентам инновационные услуги и пользовательский опыт мирового уровня.

«Мы взяли четкую цель - в течение года принять в ряды Telia до 50 ведущих ИТ-специалистов», - говорит Теэт Тийсвельт, руководитель подразделения ИТ и аналитики Telia.

Telia в основном набирает разработчиков, кроме того, требуются архитекторы программных решений, тестировщики и специалисты, отвечающие за разработку продукта (Product Owner).

Кампания Telia по набору ИТ-специалистов стартует в конце апреля и продлится до конца года, информирует Тийсвельт.