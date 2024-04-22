Какая наглость! ⟩ Жулики облапошили доверчивого жителя Эстонии на 17 000 евро

После того, как потерпевший идентифицировал себя с помощью Smart-ID, злоумышленники позвонили ему повторно и сообщили, что его аккаунт Smart-ID «связан с неким посторонним устройством» и что мошенники подали заявки на быстрый кредит на его имя.

Чтобы их отменить, жертву перенаправили к предполагаемому «специалисту отдела безопасности Swedbank», который посоветовал доверчивому жителю Рапламаа поделиться снимком экрана своего телефона через приложение WhatsApp.

Затем ему было предложено повторно ввести PIN-коды Smart-ID.

Далее потерпевшего уговорили «сдать на безопасное уничтожение» свою банковскую карту Coop – за ней в условленное место был прислан автомобиль с изображением льва на заднем стекле и надписью Inkassaator.

12 апреля с потерпевшим снова связались и сообщили, что мошенники также оформили залог на транспортные средства жертвы, поэтому жертве придется заплатить наличными.

Пострадавшему было поручено положить наличные в посылочный автомат Omniva в Таллинне.

Позже он обнаружил, что на его банковский счет Coop поступали выплаты по экспресс-кредитам, а с банковского счета снимались наличные в банкоматах в Кохила и Таллинне.

Общий ущерб от действий мошенников пострадавший оценил в 17 000 евро.

«Придется заплатить деньги»

19 апреля житель Хийумаа сообщил в полицию, что 15-16 апреля некий человек, говоривший по-русски и одетый в полицейскую форму, позвонил ему через приложение Viber.

Неизвестный сообщил собеседнику, что у того возникла проблема с документами и что для ее решения «придется заплатить деньги».

В ходе бесед островитянину также присылали фотографии документов, которые казались ему подлинными.

В результате мошенник уговорил доверчивого жителя Хийумаа сделать два перевода на счет в эстонском банке.

Причиненный ущерб составил 2000 евро.