Айво Петерсон находится под стражей с марта прошлого года. Сейчас его уголовное дело слушается в суде, поскольку его обвиняют в государственной измене. По данным следствия и обвинения, Петерсон занимался созданием вооруженного отряда, для которого подбирал людей, плохо относящихся к Эстонии и при этом имеющих разрешение на владение оружием.