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Почему Айво Петерсон не дает интервью, или Избирательная кампания, похожая на поминки (1)

Анастасия Тидо
, журналист
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Айво Петерсон.
Айво Петерсон. Фото: Madis Veltman

На прошлой неделе стало известно, что партия Koos выдвинула своим единственным кандидатом в Европарламент Айво Петерсона, который обвиняется в госизмене и находится под стражей. Презумпция невиновности гарантирует ему право баллотироваться, но Петерсон не дает интервью прессе и, скорее всего, не будет вести предвыборную агитацию. 

Айво Петерсон находится под стражей с марта прошлого года. Сейчас его уголовное дело слушается в суде, поскольку его обвиняют в государственной измене. По данным следствия и обвинения, Петерсон занимался созданием вооруженного отряда, для которого подбирал людей, плохо относящихся к Эстонии и при этом имеющих разрешение на владение оружием.

По утверждению обвинения, целью Петерсона было создание подразделения, аналогичного тому, что действует на Востоке украины, которое якобы было создано в гуманитарных целях, но на самом деле работает в интересах России. 

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