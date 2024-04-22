В рамках прошедшего на прошлой неделе дорожного рейда полиция оштрафовала 2500 водителей, превысивших скорость, а также примерно с 400 водителями была проведена беседа.
В рамках дорожного рейда полиция остановила около 2900 нарушителей скоростного режима
В дорожном рейде, длившемся всю прошлую неделю, было задействовано почти 600 полицейских, которые проверили более 1200 мест по всей Эстонии, которые граждане отметили на веб-странице дорожного рейда. Кроме превышения скорости было также зафиксировано 328 иных нарушений.
Несмотря на то, что полиция постоянно предупреждает об опасности превышения скорости, ситуация в дорожном движении существенно не изменилась. «Не изменилось и отношение водителей: превышение скорости считается по-прежнему нормальным, а иногда даже само собой разумеющимся. Рейд стал тому подтверждением, поскольку когда правоохранители спрашивали водителей о причине превышения скорости, выяснялось, что на самом деле ее не было», - рассказала подполковник полиции Сирле Лойго.
Чаще всего водители, остановленные за превышение скорости, говорят, что спешили на работу, к врачу или отвозили детей в школу. Например, в Раквере один водитель сказал полицейским, что превысил скорость, поскольку жена велела ему быстро приехать домой.
В Нарве один из водителей считал, что при обгоне первые полминуты превышение скорости разрешено, а в Вильянди остановленный водитель заявил, что автомобиль сам передвигался на свободном ходу со скоростью 117 км/ч. В Пярну же шофер очень спешил в расположенный поблизости сервис на покраску.
«Оправдания, порой звучащие абсурдно, могут вызвать удивление, но точно не улыбку. Мы как полицейские видели самые трагичные последствия превышения скорости. Это серьезное нарушение, и неумение распланировать свое время не является оправданием», - сказала Лойго.
Например, остановленный в Таллинне на улице Теллискиви за превышение скорости водитель при ознакомлении с решением сокращенного производства констатировал, что спешка с работы домой обошлась ему в зарплату за весь его рабочий день. Положительным является в данном случае то, что водитель осознал свое нарушение и похвалил полицию за правильные действия.
Полицейские благодарят всех, кто сообщил о местах, где водители превышают скорость. Таким образом, в течение недели дорожного рейда полиция оказывается в местах, где обычно за дорожным движениям надзор не проводится.
«Благодаря сообщениям людей мы каждый год обнаруживаем новые проблемные места, где в дальнейшем будем чаще следить за дорожным движением», - отметила Лойго.
Наряду с превышением скорости внимание было уделено и всему остальному, происходящему на дороге. Так, например, были остановлены нетрезвые водители, любители пользоваться за рулем телефоном, водители, паркующиеся на тротуаре, автомобили без техосмотра и разнообразные мелкие нарушители.
С обратной связью полиции о проверенных местах можно ознакомиться на веб-странице www.liiklustalgud.ee.