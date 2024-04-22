В рамках дорожного рейда полиция остановила около 2900 нарушителей скоростного режима

В дорожном рейде, длившемся всю прошлую неделю, было задействовано почти 600 полицейских, которые проверили более 1200 мест по всей Эстонии, которые граждане отметили на веб-странице дорожного рейда. Кроме превышения скорости было также зафиксировано 328 иных нарушений.

Несмотря на то, что полиция постоянно предупреждает об опасности превышения скорости, ситуация в дорожном движении существенно не изменилась. «Не изменилось и отношение водителей: превышение скорости считается по-прежнему нормальным, а иногда даже само собой разумеющимся. Рейд стал тому подтверждением, поскольку когда правоохранители спрашивали водителей о причине превышения скорости, выяснялось, что на самом деле ее не было», - рассказала подполковник полиции Сирле Лойго.

Чаще всего водители, остановленные за превышение скорости, говорят, что спешили на работу, к врачу или отвозили детей в школу. Например, в Раквере один водитель сказал полицейским, что превысил скорость, поскольку жена велела ему быстро приехать домой.

В Нарве один из водителей считал, что при обгоне первые полминуты превышение скорости разрешено, а в Вильянди остановленный водитель заявил, что автомобиль сам передвигался на свободном ходу со скоростью 117 км/ч. В Пярну же шофер очень спешил в расположенный поблизости сервис на покраску.