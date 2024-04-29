Фото Вновь орудовал человек со шприцем? Купленный в магазине товар вызвал беспокойство у жительницы Таллинна

В бутылках воды, приобретенных в таллиннском магазине, были обнаружены небольшие отверстия. Из-за недавнего случая в Maxima покупатели не исключают, что проколы мог сделать некто с помощью шприца.
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Ольга рассказала Rus.Postimees, что вечером 17 апреля в Мустамяэ в магазине Promo ее муж купил две упаковки воды. С одной упаковкой все было в порядке, а вот на всех бутылках в другой были обнаружены проколы.