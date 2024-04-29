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Фото Вновь орудовал человек со шприцем? Купленный в магазине товар вызвал беспокойство у жительницы Таллинна

София Солдатенко
, репортер
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Магазин Promo Cash & Carry. Фото иллюстративное.
Магазин Promo Cash & Carry. Фото иллюстративное. Фото: Mailiis Ollino

В бутылках воды, приобретенных в таллиннском магазине, были обнаружены небольшие отверстия. Из-за недавнего случая в Maxima покупатели не исключают, что проколы мог сделать некто с помощью шприца. 

Ольга рассказала Rus.Postimees, что вечером 17 апреля в Мустамяэ в магазине Promo ее муж купил две упаковки воды. С одной упаковкой все было в порядке, а вот на всех бутылках в другой были обнаружены проколы.

«В субботу вечером смотрели фильм. Было темно, мы выпили воду из одной бутылки и ничего не заметили, а в воскресенье днем я решила разобрать эту упаковку и увидела проколы. У двух бутылок проколы сверху в крышке, а другие бутылки проколоты сбоку. Интересно, что пока на них не нажимаешь, вода не вытекает», - говорит Ольга.

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