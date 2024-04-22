Возможны грозы? ⟩ Синоптики обещают в ближайшие дни до 15 градусов тепла

В среду вечером будет пасмурно с прояснениями, местами мокрый снег и дождь. Ветер южный, 3-9 м/с, порывы 12 до м/с, на побережье южный и юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 15 м/с.

Температура воздуха в четверг будет колебаться от -3 до +2 градусов. До полудня будет пасмурно с прояснениями, временами небольшой дождь и мокрый снег.

Во второй половине дня постепенно распогодится. Ветер южный, 3-9 м/с, порывы до 12 м/с, к вечеру ветер ослабеет и сменит направление на восточный, 1-7 м/с. Температура воздуха 4-11 градусов.

Днем в пятницу в Эстонии будет пасмурно, с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь, во второй половине дня возможны грозы.

Ветер восточный и северо-восточный, 4-10 м/с, порывы до 12 м/с, на побережье - до 15 м/с. Температура воздуха 5-12 градусов, на юге Эстонии воздух может прогреться до 15 градусов.

Вечер пятницы будет пасмурным. Ночью во многих местах пройдет дождь. Ветер южный 3-9 м/с, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.

В субботу днем будет пасмурно с прояснениями, местами дождь. Ветер преимущественно южный и юго-западный, 5-11 м/с, порывы до 15 м/с, на побережье до 18 м/с, к вечеру немного ослабеет.

Температура воздуха в субботу составит 4-11 градусов, на востоке страны - до 13 градусов тепла.