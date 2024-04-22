Немцы едят меньше мяса ради здорового образа жизни. Как реагирует бизнес?

Немцы начали нынешний год с того, что сократили потребление мяса. На целых 5%. Стало не по карману? Правда, одновременно они сократили потребление алкоголя и сладостей.

Пива, вина и более крепких напитков они купили в январе 2024 на 26% меньше, а шоколада, мармеладных конфет и мороженого даже на 36% меньше, чем в среднем с февраля по декабрь 2023.

Потребление мяса в ФРГ снижается вот уже три десятилетия

Это люди взялись за здоровый образ жизни (ЗОЖ) после рождественско-новогодних праздников, поясняет Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) и напоминает в своем сообщении от 11 апреля, что в предыдущие два года оно фиксировало в январе точно такой же эффект практически с теми же самыми показателями.

Ведь здоровое питание в современном понимании предполагает, причем не только в течение нескольких недель после обильных праздничных застолий, сокращение потребления и спиртной, и сладкой, и мясной продукции.

И действительно, вот уже многие годы круглогодичный спрос на такую продукцию постепенно, но неуклонно снижается. И это в Германии! В стране пивоваров и виноделов, в стране с мощной кондитерской промышленностью, в стране, прославившейся на весь мир своими колбасами, сосисками и рульками.

Но тенденция очевидная и неумолимая (вот только потребление шоколада не сокращается), и пищевой промышленности ФРГ приходится к ней приспосабливаться.