Известный литовский производитель продуктов питания, работающий в Эстонии, наконец-то покинул Россию

Компания подтвердила продажу своего производственного предприятия в Калининграде, а также логистических и торговых компаний в семи странах. Всего было продано 15 компаний. Литовская группа не раскрывает сумму сделки.

Viciunai Group заключила договор купли-продажи с российской инвестиционной группой «Группа Океан», которая также получила право на использование бренда Viсi на территории стран СНГ.

Продажа активов потребовала одобрения Правительственной комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации и заняла почти два года из-за различных препятствий.

Помимо Viciunai-Rus, базирующейся в Калининграде, литовская группа продала компании в России, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Узбекистане и Грузии.

Сложная сделка

«Честно говоря, это была самая сложная сделка в истории Viciunai Group, она ​​прошла по странным правилам или вообще без них», - заявил член правления компании Дайнюс Матийошайтис.

«Когда летом 2022 года начался процесс выхода, интерес к приобретению наших компаний проявили 15 потенциальных покупателей, восемь из которых не были российскими компаниями. С первых же дней стало понятно, что процесс продажи будет непростым, поскольку в ходе него менялись положение, внутренний порядок и структура принятия решений российских институтов. Трое потенциальных покупателей отказались от участия по разным причинам, в итоге "Группа Океан" была признана соответствующей всем критериям», - сказал он.

«Был период, когда мы думали, что нас обманули и продажа компаний не будет успешной. Мы даже рассматривали возможность закрытия завода, но такое решение означало бы уголовное преследование руководителей предприятия, разрушило бы отношения с международными поставщиками и кредиторами», - сказал Матийошайтис.

Viciunai Group планирует и дальше расширять свою деятельность на внутренних рынках стран Балтии и Западной Европы, где компания за 33 года успешно стала одним из крупнейших игроков в своем сегменте рынка. Продукция, произведенная на заводах, расположенных в Литве, Эстонии и Испании, продается в 57 странах мира.